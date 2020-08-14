【中醫教室】汗臭大便爛濕熱唔等於濕重？6穴位健脾祛濕忌吃番薯

濕熱、濕重、濕氣重，大家經常聽到，濕重的人，經常受水腫困擾，即使努力減肥，可能都難以看到成效。加上濕重會令人經常感到疲倦，不過是否只需祛濕就能解決問題？濕重又分濕熱和寒濕，究竟如何透過食療和穴位養生，改善體質？

濕氣重，一般會夾雜其他邪氣，因此又可分為寒濕及濕熱。如果一味只是清熱或驅寒，並不能完全根治問題。究竟「寒濕」和「濕熱」有什麼分別？濕氣重又有什麼特徵？註冊中醫師鄧蕙盈將為大家解釋有關濕重的種種問題（按圖）：

+ 13 + 12 + 11

濕氣有4個特點，當身體出現濕氣重的情況，便會帶來不同的問題：

1）濕性重濁：四肢肌肉酸困沉重、水腫、疲倦 2）濕性黏滯：油脂失衡、大便爛 3）濕傷陽氣：大汗出、無精神、腹脹 4）濕性趨下：下肢水腫、腳氣（香港腳）

整體來說，濕重的人，都容易出現水腫、易攰和有腹脹的情況，不過「寒濕」和「濕熱」，有些症狀仍稍有不同（按圖）：

+ 13 + 12 + 11

• 寒濕

徵狀：舌淡、苔白厚、水腫、下半身肥胖、虛胖、怕凍、白帶多、易胃脹、無胃口、疲倦、易有粉刺

• 濕熱

徵狀：舌紅、苔黃厚、多油、易有暗瘡、體味重、汗出帶黃、大便爛、臭味重、口氣重、白帶偏多、偏黃及味重

多吃健脾祛濕食物

鄧醫師表示，濕重的人可以多進食健脾祛濕的食物：

• 冬瓜、薏米、紅豆、扁豆、赤小豆、蓮子、茨實、准山、白朮及茯苓等

這些食材相對平和，因此濕熱和寒濕的人，都可以食用，惟孕婦慎服。另一方面，濕重的人應避免進食高糖分、重澱粉質和難消化的食物：

• 芋頭、番薯、糯米及奶等，以免引起胃脹、難消化等問題，以及令水腫變得更嚴重。

食療養生

濕熱人士可透過下列的食療養生（按圖）：

+ 12 + 11 + 10

• 野葛菜生魚湯（孕婦慎服）

功效：清熱除濕、健脾養胃

材料：野葛菜三兩、瘦肉1塊、生魚1條、南北杏 30克、羅漢果1個、果皮1塊、鹽 適量

做法：

1）以清水浸洗野葛菜再盛起，重複2至3次。

2）生魚洗淨。

3）以清水浸洗果皮，及南北杏。

4）熱鍋後倒油，加入生魚，煎至微黃色後盛起。

5）將所有材料放入鍋內，加入3升清水，用大火煮滾後，轉中小火，再煮約1.5-2小時。加鹽調味，即可。

• 竹蔗玉米鬚蘋果茶（孕婦慎服）

功效：清熱降火、利小便、消水腫

材料：竹蔗 2－3條、玉米鬚 30克、蘋果2－3個、冰糖 適量

做法：

1) 將竹蔗洗淨，對半切開。

2) 將粟米鬚洗淨。

3) 用刀刮走蘋果表面的蠟，洗淨後，去芯切塊。

4) 將清水倒入鍋中，加入所有材料，以大火煮滾後，轉小火續煮45分鐘，可加入適量冰糖，即可。

寒濕人士可透過下列的食療養生（按圖）：

+ 11 + 10 + 9

• 紅豆薏米水（孕婦慎服）

功效：補腎養血、散寒除濕

材料：紅豆 15克、薏米 15克、陳皮6克、水 1升、蜜棗 1粒、冰糖 適量

做法：

1）將所有材料洗淨。

2）將紅豆和薏米浸30分鐘。

3）加入所有材料，倒入清水，大火煮滾後，轉小火煮1小時，加適量冰糖，即可。

• 五指毛桃健胃湯（孕婦慎服）

功效：健脾養胃、益氣除濕

材料：五指毛桃 30克、蓮子 15克、茨實 15克、淮山 20克、生熟薏米 各15克、杞子15克、瘦肉 1塊、果皮 1塊、薑 1－2片、水2升

做法：

1）將所有材料洗淨。

2）蓮子去芯。

3）五指毛桃、茨實、淮山、生熟薏米，浸30分鐘。

4）加入所有材料，倒入清水，大火煮滾後，轉小火煮1小時，加鹽調味，即可。

穴位按摩

鄧醫師推介了下列不同穴位，有助濕重人士袪濕，改善水腫問題：

• 足三里：補益脾胃，清熱化濕（按圖）

• 天樞穴：理氣消滯，通大便（按圖）

• 合谷穴：行氣和胃，通大便（按圖）

• 耳神門穴：調整自律神經、助減壓（按圖）

• 交感穴：抑制食慾（按圖）

• 內分泌穴：平衡荷爾蒙水平（按圖）

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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