【心臟病】1罐可樂等於9茶匙糖損心臟！護心4大原則多飲呢款果汁

根據美國梅約診所（Mayo Clinic）的資料，餐廳提供的餐點份量往往多於我們所需的熱量。為了不讓心臟疾病找上門，飲食控制是很重要的一環，包括選擇精益蛋白質和好脂肪，並少吃高鈉類食物。只要做好飲食調整，就能幫助降低身體血糖、血壓、高膽固醇及調控胰島素，進而優化心血管系統運作，本文將列出應避免的不健康食物，以及有益心臟機能的水果和茶飲。 醫學審稿：賴建翰醫師（台灣註冊） 文：黎佳燊／Hello醫師

精緻穀物少吃為妙

全榖是很好的纖維和其他營養來源，但如果是精緻穀物就另當別論了，因為加工過程中會破壞其天然結構、移除很多營養元素，包含膳食織維、礦物質、脂肪酸和植物性化合物等。此外，為了讓食物更可口好吃，它還會加入許多調味成分，例如反式脂肪、鈉及糖。

美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）建議，民眾應盡量減少攝取精緻加工穀物，以一份30公克來算，一週攝取量最好不要超過七份，以下列出應減少攝取的加工食品：

+ 10 + 9 + 8

小麵粉、精緻麵粉、白麵包片、粟米麵包、甜甜圈、餅乾、鬆餅、冷凍烘餅、蛋糕、餡餅、雞蛋麵條、牛油爆谷、高脂肪零食。

宜少吃高脂蛋白食物

為了保障心臟健康，減少飽和脂肪的攝取量、避免反式脂肪相當重要。為避免攝取過量脂肪，在料理肉類前，建議先把肥肉去除，或選用脂肪少於10%的瘦肉；但完全不攝取脂肪也不行，建議以低脂取代高脂，避免高脂蛋白質，像是全脂奶、乳製品、動物內臟、肥肉和雪花肉（又稱霜降肉）、肋排、香腸、煙肉、裹粉油炸肉品等等。

避免攝取反式脂肪

按照美國心臟協會（American Heart Association，以下簡稱AHA）的資料，以一天2000卡路里的熱量來算，飽和脂肪請控制在11~13克即可；反式脂肪則完全不建議攝取，而需要特別注意的是，若商品成分標示有部分氫化（Partially hydrogenated），意味著它含有反式脂肪。以下列出應盡量避免食用的油脂：

+ 9 + 8 + 7

牛油、豬油、煙肉脂肪、肉汁、忌廉白醬、奶精、人造牛油、酥油、可可脂、椰子油、棕櫚油、棉籽油、棕櫚仁油

少喝高糖分飲料

料理需要鹽來提味，不過，過量攝取可能會提高高血壓和心血管疾病風險，因此建議在選購罐頭和調味料這類高納食品時，應選擇低納類型或減少攝取。AHA建議，成人一天不要攝取超過2300毫克的鈉，原則上控制在1500毫克為佳。

然而不只是鹽，糖類也是易造成心臟疾病的禍首之一，如果你喜歡喝高糖分飲料，如碳酸、運動飲料和加糖的果汁，或許是時候戒掉了。舉例來說，一罐350毫升的碳酸飲料，就要約十茶匙的砂糖（編按：一罐可樂330毫升，約9.4茶匙糖），比起固狀食物，人體對液體所帶來的熱量更加敏感，導致肥胖機率增加。比起喝些不健康的碳酸飲料，不如將下面五種天然食物打成汁、直接食用或沖泡一壺好茶，可幫助提升心臟健康。

1. 漿果：能幫助降低血壓、提升好膽固醇。以蔓越莓和車厘子為例，它們優化內層細胞組織的健康；深紫葡萄則有白藜蘆醇（Resveratrol）的抗氧化劑，有益血管內壁健康。

2. 石榴：公認的抗氧化水果，它的種子可以降低動脈粥狀硬化（Atherosclerosis）、提升氧化氮、改善血管堵塞，減少心臟疾病的發生機會。

3. 山楂：含有原花青素（Procyanidin），能抑制血管收縮素轉換酶（Angiotensin Converting Enzyme，以下簡稱ACE），幫助提升心臟輸氧量和心肌機能。但若你目前有正在使用降血壓藥物，請避免使用或與醫生討論，因為山楂與降血壓藥物共同使用，可能產生增效作用，引發危險。

4. 木槿：與漿果相似，它帶有花青素（Anthocyanin）、檸檬酸、蘋果酸、多酚類、生物類黃酮，以及些微的維他命C。味道和蔓越莓有點像，能幫助降低血壓和鈉、抑制ACE，且可能有助於控制膽固醇和三酸甘油酯。

5. 博士茶：又稱南非國寶茶，是一種無咖啡因、富抗氧化劑的發酵茶，味道類似紅茶。除了可以降低高血壓、抑制ACE，它同樣能提升身體抗氧化系統、減低壞膽固醇和三酸甘油酯、提升血中多酚類和營養素。

相關文章：【心臟病】日坐3小時以上增11個健康風險 成日坐害處多僅次吸煙

+ 15 + 14 + 13

延伸閱讀：

小心胖到讓血管油滋滋！肥胖症與心臟病的關聯

心血管疾病很要命！10招教你護心臟

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：別踩心臟病地雷！少吃高糖、高脂、高納食物飲品】