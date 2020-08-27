【早餐】黎明教如何「唔好空肚食早餐」！早餐飲咖啡或茶會瘦啲？

黎明（Leon）曾經講過「我唔會空肚食早餐」，這句話耐人尋味，早餐不就是空腹食的嗎？原來他指早餐前應先飲杯暖水，空腹飲暖水有什麼好處？食早餐時又該飲咖啡或茶？

四大天王黎明一向金句多，他曾說過一句「我唔會空肚食早餐」發人深省，最近他為自己解畫，所指的原來是食早餐前會先飲一杯暖水，這樣就不會空肚食早餐。

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食早餐前先飲一杯暖水，這樣就不會空肚食早餐。（影片截圖）

黎明說：「有好的早餐就是成功的一半。」一日之計在於晨，選對早上起床的第一杯飲料有助為整天打氣提神，早餐先飲一杯暖水對健康更有益，吃早餐時又應飲什麼？

早上空腹飲暖水好處多

註冊中醫師潘咨瑕指，人體經過一晚的休息，早上起床時氣血大多循行在大腸經（早上5時至7時）和胃經（早上7時至9時），在這段時間喝一杯暖水有助腸道蠕動，排出大便、令氣血循環較佳，使頭腦清醒，可為新一天的工作做準備，並有助消化。

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鄧蕙盈中醫師指出，早上飲暖水的其他好處：（按圖）

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喝暖水後才喝咖啡或茶！

除了中醫，其實《新德里電視台》也曾在報道中引述營養學家Pooja Makhija建議，不宜空腹喝含咖啡因的飲品，包括咖啡或茶，應先攝取一些固體食物或暖水，否則可能會引起胃酸分泌過多和消化不良，那麼進食早餐時應選擇飲用咖啡或茶？

（kimdonkey/unsplash）

早上喝茶

綜合《HealthSite》和《Standard》，羅列出數個早上喝茶的好處，不妨參考：（按圖）

1. 增強記憶力和注意力

大量研究反映，茶含有的咖啡因、茶胺酸可改善記憶力、反應遲鈍等，同時增加注意力，特別有助在眼睏的早上提神打氣。

2. 減輕壓力（看起來更年輕）

倫敦大學一項在《Psychopharmacology》發表的研究發現，茶可以減少皮質醇荷爾蒙的分泌，喝茶的人能夠更快地緩解壓力。研究參與者在6周內每天喝4杯紅茶，他們在經歷壓力事件後，血液中的皮質醇荷爾蒙水平較低。

此外，皮質醇分泌會影響腹部脂肪、肌膚老化等，減少分泌使人看起來更年輕。

3. 降低患心臟病和中風的風險

波士頓大學醫學院進行的一項研究，研究對象是冠狀動脈至少有70％堵塞的70名人士。他們飲用紅茶以代替其他飲料，4星期後血管功能改善了近50％。研究發現，茶含有的類黃酮濃度高（作為抗氧化劑的植物化合物）阻止動脈壁斑塊形成，所以喝茶可以預防或逆轉某些類型的動脈疾病，降低心臟病病發和中風的風險。

4. 預防癌症

紐澤西州立羅格斯大學（Rutgers University）的研究人員在紅茶中鑑定出一種化合物，可令結腸癌細胞破壞自身而不損害正常細胞，有助預防癌症。

5. 可降低膽固醇

營養雜誌上的一項研究發現，喝紅茶可幫助降低膽固醇水平。研究中，15個對象每天喝5杯紅茶，3周後將總膽固醇水平降低6.5％。

6. 加快卡路里的燃燒

一些研究表明，尤其在早晨和午餐前喝茶，加快卡路里的燃燒，防止體重增加。

喝咖啡又有什麼益處？（asthetik/unsplash）

早上喝咖啡

咖啡，提神飲料之一，但除了提神還可以消脂，了解早上喝咖啡的好處：（按圖）

1. 提神醒腦

相信不少人都是把咖啡當成提神飲料，的確，咖啡所含的咖啡因，能夠阻擋腺苷（Adenosine），它是一種抑制性神經傳導物質，能促進睡眠。此外，咖啡因也會提高腎上腺素（Adrenaline）及多巴胺（Dopamine），產生提神的作用。

2. 燃燒脂肪

不少研究顯示，咖啡因可以增加新陳代謝率。但建議只攝取黑咖啡，因為如果加入奶精、糖和牛奶等，熱量就會提高，也就違背了燃燒脂肪減肥的目的了。

3. 抗氧化劑的來源

對於一天吃不到多少青菜和水果的人來說，抗氧化劑的攝取量不足，而咖啡是除了蔬果外，最適合攝取抗氧化劑的來源，還可以幫助細胞對抗自由基的攻擊，而且咖啡所含的的綠原酸（Chlorogenic acid）和咖啡酸（Caffeic acid），可以消除自由基。

4. 提升身體活動力

咖啡因不只可以增加腎上腺素的分泌，也能幫助燃燒脂肪，產生自由脂肪酸（Free fatty acid），作為提供身體活動的燃料。美國國家生物技術資訊中心（National Center for Biotechnology Information，簡稱NCBI）研究也指出，咖啡因可以增加運動時的力量和持久力，難怪不少人會在去健身房前，來杯咖啡。

5. 可預防糖尿病

第二型糖尿病（Type 2 diabetes）是由於胰島素抗性（Insulin resistance），或是胰島素分泌能力減低，所造成的疾病。喝咖啡可以降低罹患第二型糖尿病的風險。另外，咖啡裡所含的綠原酸是一種抗氧化劑，它可以降低葡萄醣進入血液的速度，以避免產生胰島素抗性的狀況。

6. 防肝癌和大腸癌

咖啡有預防肝癌（Liver cancer）和大腸癌（Colorectal cancer）的功效。根據科學指南（Science Direct）上的研究報道顯示，平日習慣喝咖啡的人，罹患肝癌的機率降低了40%左右，若每天喝4杯咖啡以上，還能大幅降低肝硬化機率達80%；而每天喝4~5杯咖啡，罹患大腸癌的機率則降低15%。

7. 可預防柏金遜症（Parkinson's disease）

柏金遜症跟阿茲海默症一樣，都屬於神經退化性疾病，而且一樣無法根治。有喝咖啡習慣的人，得到柏金遜症的機率會下降，因為其效果是來自咖啡因，因此若飲用無咖啡因的咖啡，並不會得到相同的效果。

8. 降低中風（Stroke）機率

平常會喝咖啡的人，血壓升高的幅度其實十分微小，甚至幾乎沒影響，但仍不建議本身就有高血壓（Hypertension）症狀的人喝過多。且目前沒有研究指出咖啡因會增加罹患心血管疾病的風險，咖啡因反而會降低罹患中風的機率。

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《BBC》報道分析早上喝咖咖和茶的好處，比較飲用咖啡或茶的分別和益處，看後你便懂得如何選擇！（按圖）

1. 提神作用

一項小型研究發現，咖啡和茶的飲料的提神作用相若，但當飲用咖啡因與咖啡同等濃度的茶時，可使思維轉得更快。

2. 睡眠質素

英國薩里大學的研究人員比較一天中喝茶或咖啡量相同的人，儘管兩者在早上都提神，但不少喝咖啡的人在晚上仍感到咖啡的提神作用，睡眠質素比早上喝茶的人差，估計與咖啡的咖啡因含量較高有關。

3. 牙齒染色

除紅酒，咖啡和茶外也會使我們的牙齒變黃或啡。茶與咖啡相比，茶中的天然色素更容易粘附在琺瑯質上，咖啡的染色情況可能較輕微。

4. 紓緩情緒

喝茶可以紓緩緊張神經，經常喝茶的人對不安定的情況（例如公開演講）表現得較為平靜。研究發現，每天喝3杯茶對比不喝茶的人患抑鬱症風險降低37％。

至於咖啡，較多說法指喝咖啡讓人神經緊張，然而，有研究表明，它也可以預防長期的精神健康問題，每天喝1杯咖啡可將患抑鬱症的風險降低約8％。

值得注意，攝取過量咖啡都會令人精神緊張，應注意攝取上限！

喝咖啡的安全攝取量：（按圖）

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