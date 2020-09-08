【每日3分鐘】減肥改善駝背肩頸痛　必試3招肩胛骨伸展操反手合十

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現代人工作時靠在電腦前拼命打，導致彎腰駝背，便開始出現肩膀、上背、頸部的慢性疼痛。身體越僵硬，肩頸痛就更加嚴重，日本瘦身和減壓專家竹之內敏，非常推崇利用活動肩胛骨，運用到體內深層肌肉的伸展操，達到改善痠痛，同時也能促進上半身循環。

肩胛骨是一對大的三角形骨骼，位於胸部的後方和背部上方，由34條大小肌肉支撐。因此它比其他骨骼更獨立，運動範圍廣。只是如果長時間因工作彎腰，會讓肩胛骨周圍的肌肉更僵硬，日本專家竹之內敏強調長期養成伸展肩胛骨的習慣，活動達到舒緩，同時也有瘦身效果。

肩胛骨伸展能刺激周圍褐色脂肪細胞，提升基礎代謝、輕鬆消耗卡路里，練就脂肪容易燃燒的身體。 可以早上剛起床和晚上睡覺前，1天做2次，各個伸展操都是做30秒，且每個動作進行時要搭配自然地呼吸。

肩胛骨伸展操（點擊下圖看清！）

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1. 將雙手合十在背部上，高度不需要太高依照個人狀態即可，即便只能在腰部高度也可以。來回移動手臂，大約20次。如果突然伸展肌肉的話，肌肉會緊張，不太能伸展。因此要慢慢地做此動作伸展肌肉。

做此動作能鬆開平時不常活動且僵硬的肌肉，讓肩膀與背部的血液循環變好，提高代謝率。

2. 兩手相握擺在身體後方，手心向外往上延伸，高度不需要拉到太高，此為擴胸運動的一種，能達到肩胛骨內收。任何伸展操，剛開始的時候，可以看著鏡子練習。

3. 雙手來到胸口兩側，將胸口打開，雙手再向前45度處合起來，來回做20次。

因為透過「肩胛骨伸展操」能刺激負責推動脂肪燃燒，在全身變得暖和，身體在5-6小時會處於高代謝狀態，對於減重、肩頸痠痛都非常有效果。

日本專家竹之內敏也強調邊做要自然地呼吸，如此一來氧氣便會遍及全身，分泌稱為去甲腎上腺素和腎上腺素的腎上腺髓質激素，促進脂肪分解。

參考資料：台北榮民總醫院復健醫學部《最強！5分鐘肩胛骨瘦身法：細頸、美背、瘦腰》

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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