【護眼保健食品】葉黃素防白內障藍莓素唔護眼？6種補充品點揀好

藍莓，好像成了護眼食物的代表，香港人工作忙碌，整天長時間盯著電腦、電話螢幕，眼睛自然易累易乾，市面上林林總總的護眼補充品中，亦不乏藍莓素，還有葉黃素、維他命A、胡蘿蔔素、蝦紅素、Omega 3 等，我們應如何選擇？藍莓又是否如坊間所言對眼睛有着神奇功效？

長時間用電腦會影響眼睛健康，大眾可以按個人需要選擇合適的護眼補充品改善問題。 （GettyImages）

葉黃素、維他命A、胡蘿蔔素、Omega 3 等護眼補充品大多對眼睛保健都有好處。不過，那打素全人健康持續進修學院學院主任兼註册護士李鳳琴博士指，由於這些護眼補充品當中有相關性，因此毋須亦不宜一併服用，例如胡蘿蔔素在人體可轉化成維他命A，兩者便不用同時補充了。

此外，平日的食物中也蘊含這些營養，例如從綠葉的蔬菜及黃色系蔬果，如菠菜及南瓜等有葉黃素，蛋黃、牛/豬肝、紅蘿蔔等食物中含維他命A，紅蘿蔔、木瓜及南瓜等都有胡蘿蔔素，蝦、蟹、藻類及某些魚類都含有蝦紅素，深海魚中有奧米加 3，大家可以嘗試先從食物中獲取這些營養素。

6種護眼補充品的功效（按圖了解👇👇👇）

1. 葉黃素群

葉黃素群包括玉米黃素和葉黃素，是維持黃斑健康的重要元素，它們對高齡黃斑退化、糖尿病引起的視網膜病變和白內障都有預防功效。此外，葉黃素群對提升視覺適應能力和緩解視覺疲勞亦有幫助。（按圖了解👇👇👇）

葉黃素及玉米黃素補充劑在市面常見，大型研究顯示10：2是最有效的劑量比例。每日服用6-10亳克可達到功效，但假若長期服用太高劑量，有機會代謝不足，引起皮膚泛黃，只要減少攝取，泛黃現象就會逐漸消退。不過，孕婦及哺乳期婦女在使用葉黃素方面的安全仍未確定，建議避免使用補充劑。

選購葉黃素時，可選擇游離型（free form），因為它比酯化型（ester form）容易被吸收。屬脂溶性色素，可以與魚油一起服用。

2. 維他命A

維他命A是構成視網膜上感光細胞的基本元素，也能幫助眼睛黏膜細胞分泌淚液，有助減低夜盲症、乾眼症的機會。每日建議攝取量500-600微克。（按圖👇👇👇）

維他命A是脂溶性的，會積存在肝臟，過量服用維他命A會引起中毒反應，長者服用過多維他命A可能增加骨質疏鬆及骨折風險，孕婦、孩童、肝腎功能不佳者也不宜服用維他命A補充品。

事實上，由於多種食物如動物肝臟、紅蘿蔔、菠菜、蛋黃等都有維他命A，一般毋須使用補充劑。

3. 胡蘿蔔素

胡蘿蔔素中的beta胡蘿蔔素在人體中可貯存在肝臟，按身體需要轉化成維他命A。它對夜盲症和乾眼症都有幫助。（按圖👇👇👇）

胡蘿蔔素的每天攝取上限為3000微克，攝取過量會出現皮膚泛黃，只要減少攝取，情況就會逆轉。吸煙人士攝取過量胡蘿蔔素會增加患癌風險。

4. 奧米加 3

奧米加3能減少視網膜病變發生，因為奧米加 3中的DHA能減低視網膜上感光細胞的受損和死亡。（按圖👇👇👇）

每日攝取限量300-500毫克。購買魚油時要留意omega 3約萃取濃度，一般由10%-85%，濃度愈高，DHA含量愈高。魚油的吸收形式分為rTG、TG及EE型，rTG和TG型會比EE型容易吸收。

此外，魚油要新鮮，因為魚油屬不飽和脂肪酸，容易被氧化以致功效大打折扣。魚油來源也很重要，當中留意有否重金屬檢驗名稱，證明不含過量重金屬。服用方面，對魚類或海鮮類食物過敏者不宜，另外大量服用奧米加3會降低凝血功能、血糖及血壓，正在服用抗凝血、降血糖及降血壓藥者慎用。

5. 藍莓素

藍莓素在科學實證上未有確實證據顯示對保持眼睛健康有效。當中蘊含的花青素雖然有抗氧化功效，可能有助改善眼部血液微循環，但這方面的理論仍然欠缺足夠的科學證據。（按圖👇👇👇）

長期服用藍莓素會影響凝血功能，可能降低血壓及血糖，並引起腹瀉，因此，服用薄血丸或接受肝素治療者，不宜服用，高血壓及糖尿病患者也應慎用。

6. 蝦紅素

蝦紅素雖然有較強的抗氧化能力，但現時仍未有足夠臨床實證支持它對眼睛問題或疾病有顯著效用。（按圖👇👇👇）

若以補充品形式攝取蝦紅素，每日不宜超過1毫克，可與魚油一起服用。此外，蝦紅素會抗凝血，並降低血糖血壓，正服用抗凝血、降血糖、或降血壓藥物者慎用。它亦會影響一些經肝臟代謝的藥物效用，因此，使用者若須服用藥物應先諮詢醫生。

那打素全人健康持續進修學院學院主任兼註册護士李鳳琴博士（受訪者提供）

平日的食物中也蘊含不同的護眼營養素，例如雞蛋、牛肉、橙等，大家可以嘗試先從食物中獲取。（按圖👇👇👇）

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除了食物外，大家更可動手進行眼睛保健操，達到護目、紓緩眼睛疲勞等功效。（按圖👇👇👇）

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