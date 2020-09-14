【月經遲來】體毛多男性化或因多囊卵巢症？4招改善2款食療戒吃甜

唇毛、體毛、暗瘡、皮膚變黑十分困擾？如果你更有月經失調，經量少的問題，要小心是患上多囊卵巢綜合症。這病常發生於20至40歲生育期婦女，中醫認為主要病因是與腎虛和痰濕等有關，熬夜、嗜食肥甘油膩、過甜食物是腎虛和痰濕的成因之一。看看如何治療、有什麼食療調理身體。 撰文：註冊中醫師潘咨遐

多囊卵巢綜合症多發生於20至40歲生育期婦女，為常見的育齡婦女內分泌疾病，主要是由代謝功能和女性生殖內分泌異常，而導致高雄激素血症。

現代醫學認為多囊卵巢綜合症是由下丘腦和腦垂體-卵巢軸系功能失調引起，但未有確實真正病因，也跟生活習慣無關。

多囊卵巢綜合症多發生於20至40歲生育期婦女。（yrss/unsplash）

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常見的多囊卵巢綜合症症狀：（按圖👇👇👇）

臨床上的患者不一定會有以上全部症狀，建議需結合現代醫學，包括盆腔超聲波和性激素六項驗血檢查。而多囊卵巢綜合症引起的不孕症屬於中醫「不孕」、「月經不調」和「繼發性閉經」的範疇。

或與腎虛有關

中醫認為，多囊卵巢綜合症的基本病因是腎虛或腎精不足，同時夾雜痰濕，肝、脾、腎三臟失調令痰濕和瘀血等停留在人體內。痰濕體質是肥胖女性患者月經不調、 不孕症的重要體質基礎。

而腎氣充盛是女性生長發育與月經來潮的先決條件，也是促進卵泡發育成熟最重要的物質基礎。腎精是孕育胎兒的基本物質，是能促進生殖功能成熟的基本條件。腎精虧虛會導致卵子難以發育成熟，卵泡增生不破裂，卵子不能排出；腎陽不足則會導致氣血運行無力。

常見腎虛成因包括：

先天不足、年老體衰、勞累如強力搬重物、熬夜、飲食不當（吃太多寒涼食物）、房事過勞等

常見痰濕成因包括：

飲食不節、暴飲暴食、嗜食肥甘油膩、過甜食物等

部分多囊卵巢綜合症患者可能有經痛問題。（freepik）

多囊卵巢綜合症主要分為3個證型

1. 腎虛痰濕型（臨床上較常見）

月經後期量少或閉經、不孕、肥胖、多毛、白帶量多、腰膝痠軟

2. 肝鬱化火

月經量少或後期或閉經、不孕、毛髮濃密、痤瘡（如暗瘡）多、經前乳房和胸悶煩躁、口乾面紅

3. 氣滯血瘀型

既往月經正常，突然月經延後，慢慢地演變為閉經、經痛、肥胖、多毛

如何得知經量的多少？衛生巾估算法：（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

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2大養腎調理食療

食療：黑芝麻小米枸杞粥（按圖👇👇👇）

食療：蟲草花無花果瘦肉湯（按圖👇👇👇）

日常注意事項（按圖👇👇👇）

西醫治療方案可以促進卵巢分泌雌激素，又能提高排卵率，但是患者對激素治療依賴性較強，復發率也較高。因此，有些病人會選擇前來求診中醫。

中醫如何治療？

中醫治療方法主要根據辨證論治給予口服中藥、針灸結合的人工周期法，雙管齊下，可以提高排卵率，顯著改善內分泌的變化。人工周期法是根據人工周期中不同時間的轉化，採用不同周期性用藥的治療方法，分為4個階段治療：經前期、排卵前後、排卵後到經行前期、月經來潮期間。

針灸療法

針灸透過補腎健脾疏肝、調理沖任促排卵的方法，可及早幫助恢復，對下丘腦-垂體-卵巢軸產生良性調控作用，從而改善患者的排卵功能。多囊性卵巢綜合症（PCOS）紊亂的內分泌功能得以調整，改善排卵障礙，調整月經恢復周期，促進妊娠。

不論是自然受孕和體外受精（IVF），針灸都有助提高受孕率，幫助患者促排卵、恢復卵巢功能、提高卵子質量。

月經延遲應及早求醫

治療時間需要視乎病程的長短。一般治療過程至少3個月至半年，等待月經恢復規律性方可停藥。年輕女性如果發現月經來潮時間愈來愈遲，或體重持續上升便應及早就醫診斷。

臨床個案上，曾有一名患者，10年來，月經2個月才來潮一次，經過針灸和中藥內服治療約9個月後，月經周期才回復正常，再治療3個月便順利懷孕。

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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