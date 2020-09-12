【每日3分鐘】30秒測試肩胛骨移位　1條毛巾5組動作紓緩肩頸痛

肩頸僵硬、肩頸痛，困擾不少都市人，其實，日常生活中很多不經意的動作，也可能為肩膊或頸部帶來重大負擔。不過，你可能不知道，原來肩頸僵硬與肩胛骨移位有關！你又是否因肩胛骨移位而導致肩痛呢？快來一個小測試，30秒即知！

一般人的頭重約4至6公斤，等同一個保齡球的重量，因此對肩膊或頸部有一定負擔，即使頭部只是稍為向前傾，肌肉承受的重力會增加三倍以上。（開電視《健康原因知多D》影片截圖）

開電視外購日本醫學節目《健康原因知多D》其中一集指出，肩頸僵硬與肩胛骨移位原來有莫大關係，並分為三種類型，但只要學習以下的改善動作，每天練習一分鐘，便可紓緩肩頸痛。

肌肉為什麼會僵硬？

在日常生活中，我們不斷地使用肌肉，若細胞必需要的氧氣和營養不足，肌肉便會缺氧，導致血液循環變差，本來需要排出的老廢物，就有機會積聚在肌肉中，引致僵硬或疼痛。

很多日常生活中不經意的動作，也可能為肩膊或頸部帶來重大負擔，例如玩電話、切菜等。（開電視《健康原因知多D》影片截圖）

肩膊或頸部特別容易僵硬，其中一個原因是頭部的重量。一般人的頭重約4至6公斤，等同一個保齡球的重量，因此對肩膊或頸部有一定負擔，而且即使頭部只是稍為向前傾，肌肉承受的重力會增加三倍以上，令不少人的肌肉支撐力失去平衡。

▼肩胛骨移位是什麼？（按圖👇👇👇）

專門醫治肩頸僵硬的整形外科醫生神戶克明和中村格子在《健康原因知多D》中指出，肩頸痛問題可以由肩胛骨看出來。我們的肩膀是活動自如的關節，而支撐著兩個肩膀的就是肩胛骨。如果肩胛骨移位，活動能力變差，就算只郁動少許，肩膊或頸部也容易出現僵硬。

肩胛骨移位分3類：

1. 門類型是什麼？有哪些紓緩動作？（按圖了解👇👇👇）

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1. 門類型：從背部看，肩胛骨就像一道打開的門，不能回轉

長時間用手機、玩遊戲機和用電腦的人，或是有大肚腩的肥胖人士，因重心前傾，他們都經常駝背，很容易成為門類型患者，頸項連接肩膀的位置會感到疼痛。

2. 叩頭類是什麼？有哪些紓緩動作？（按圖👇👇👇）

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.叩頭類型：某一邊的肩胛骨升高，而且像叩頭一樣向前傾斜

叩頭類型的主要成因與脊骨移位有關，患者不止頸項，連整個背部或某一邊背部都容易僵硬。平日背手袋時只用某一邊、習慣蹺腳、睡覺經常側向某一邊的人都容易出現叩頭類型的肩胛骨移位。

3.八字類型是什麼？有哪些紓緩動作？（按圖👇👇👇）

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八字類型：肩胛骨呈八字形活動

八字類型患者大多本身也有肩膀關節的問題，包括五十肩。他們的肩頸痛問題大多是骨頭和肌肉連接的部分受傷發炎所致，大約在50歲出現，是肩膀老化的現象。不過，近年患者有年輕化趨勢，因為生活習慣改變，如用電腦時為支撐手部令肩膀長時間在緊張狀態，或用手機及打機時自然駝背，肩膀肌肉長時間被拉緊。

如何改善五十肩？（按圖👇👇👇）

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