【堅果好處】尿酸高吃杏仁開心果降血壓　防心血管疾病日食幾粒？

根據台灣衛福部2015-2018年國民營養健康狀況變遷調查，18歲以上台灣人有25.06% 患有高血壓，高血脂則是21.76%，平均來看，每五個成人裡面就有一位有高血壓，而高血壓和高血脂也是心血管疾病的危險因子。俗話說「民以食為天」，飲食是人人都能著手改善健康的保健管道。而在預防心血管疾病的飲食選擇中，堅果可能蘊藏著更多令你意想不到的好處。 文：于承宇 醫學審稿：台灣營養師陳琳臻／Hello醫師

高血脂與高血壓病患的堅果飲食

膽固醇（Cholesterol）是造成高血脂與高血壓的重要因素，許多研究皆發現堅果有助降低心血管風險，如發布於美國心臟病學會雜誌（JACC）的一項大型研究表示，每周吃五份以上堅果的人，心血管疾病風險降低了14%，冠心病風險則降了20%。

堅果富含Omega-3或其它不飽和脂肪酸（Unsaturated fat）有助降低總膽固醇、壞膽固醇（LDL），在預防心律不整（Arrhythmia）上有所幫助；膳食纖維則可幫助人體代謝膽固醇；維他命E能減緩動脈粥狀硬化（Atherosclerosis），而植物固醇（Phytosterol）能協助減少動物性膽固醇的吸收。

▼高血脂與高血壓病患要吃哪些堅果？（按下圖看清👇👇👇）

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堅果數量過百種，不同堅果的營養素含量皆有差異，普遍皆含有豐富的不飽和脂肪酸。建議高血壓患者在挑選堅果時，不妨選擇「鉀」含量高的堅果，因為鉀可以幫助身體代謝鈉，幫助患者血壓控制在比較平穩的狀況，如開心果、南瓜子、腰果。

而高血脂患者因為血液當中的膽固醇量已經很高了，因此在堅果選擇上建議挑飽和脂肪較低的種類，如杏仁、開心果、合桃。

當然，避免攝取精緻糖量高的食品或飲料、選擇白肉或植物性蛋白質來源，這些也是控制血脂的重要關鍵，而非只靠堅果就行。

高尿酸病患的堅果飲食

尿酸（Uric acid）是人體代謝普林（Purine）之後的產物，若體內積累過多尿酸，不僅會提高心血管疾病的風險，還可能造成高尿酸血症（Hyperuricemia），引發痛風（Gout）等關節發炎症狀，或是因尿酸鹽沉積導致泌尿道結石或腎結石。

一般來說，動物性的普林來源如紅肉、海鮮、內臟等，才是引起高尿酸的主因。而像豆腐、豆芽菜和堅果這些植物性食物，雖然也含有普林，但對體內尿酸影響較低。值得一提的是，雖然有臨床個案只因吃了過量豆芽菜引起高尿酸或急性痛風，但對大多數人，甚至包含高尿酸患者來說，正常攝取堅果或其他含普林的植物性食物，是沒有什麼問題的。

由於油脂攝取量較高會影響尿酸代謝，高尿酸患者可以選擇總脂肪量較低的腰果、南瓜子、杏仁，補充所需營養，而且堅果的不飽和脂肪酸與維他命E還有抗發炎的效果，有助緩解關節疼痛。

▼堅果建議攝取量（按下圖看清👇👇👇）

對於心血管病患來說，堅果的建議攝取量其實跟一般人相仿，因為飲食看的是整體，如果只有堅果吃得好，在其他飲食上沒有做出適當控制，也是達不到健康的訴求。

台灣衛福部的每日堅果建議攝取量為一份（約45大卡），數量大概可以剛好裝滿一湯匙，或者以我們的大拇指來看，大拇指的第一個指節為一餐的堅果量，而整天的堅果量約為整隻大拇指的大小。以腰果為例，一天可以吃五顆，若是花生則可以吃到十顆。

以下提供「多士烤番茄」和「全麥饅頭夾芝士」兩種簡單方便的堅果食譜，不妨動手做做看吧！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：堅果助防心血管疾病：挑選食用指南】