【胃酸倒流】一周一次胃酸倒流易患食道癌　6大飲食禁忌戒牛奶

連續2年獲選米芝蓮1星評級，台灣大三元酒樓董事長邱靜惠勞心勞力，每天必須親自試菜，幾年前，常感到胃有灼熱感且頻頻打嗝，典型火燒心症狀，確診為胃酸倒流（又稱胃食道逆流），經過2次中藥治療，症狀緩解。

台灣國健署統計，全台灣高達4分之1人口罹患胃酸倒流，近20年來，罹病人數成長了5倍。主要原因為飲食西化、精緻化，且工作壓力大，常熬夜加班，吃宵夜，而生活節奏又快，進食速度快等因素所致。據研究指出，1周出現1次或1次以上的胃酸倒流，罹患食道癌的機率，高出無症狀者的7.7倍，如果火燒心症狀常出現在夜間，則罹癌的風險就更高出10.8倍。

▼胃酸倒流患者6大飲食禁忌（按下圖看清👇👇👇）

台灣中國醫藥大學附設醫院中醫消化內科主治醫師賴香君指出，中醫認為，人體消化吸收有賴於肝、膽、脾、胃和諧運作，一旦功能發生障礙，將導致「胃失和降」，進而胃酸上逆，治療時將重點放在恢復肝、膽、脾、胃各臟機能，以疏肝理氣、和胃清熱、降氣化痰。

在治療研究上，2019年1篇由中國醫藥大學團隊設計隨機雙盲試驗，研究發現「吳茱萸湯」與西藥Omeprazole（氫離子抑制劑PPi）相比，在治療胃酸倒流時，療效差不多，但藥效維持的時間更長。根據台灣中醫藥司資料，吳茱萸湯源於「傷寒論」，效能為溫中補虛、降逆止嘔。適應症包括，脾胃虛寒、食穀欲嘔、吐利煩躁、手足厥冷、乾嘔吐涎頭痛。

胃酸倒流患者人數愈來愈多，儼然已成為新興國民疾病。台灣中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚說，研究證實，中醫藥治療胃食道逆流，可以處理胃酸逆流、修復損傷黏膜，且療效長、縮短發作期程、無明顯副作用。

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為了讓民眾了解中醫療效，台灣中醫師公會全國聯合會從7月27日上午起，台灣共有3千多家中醫院同時掛起「火燒心看中醫真有效」紅布條，柯富揚表示，希望透過「中醫旗海～新標語運動」，讓台灣人遠離胃酸倒流，開心健康過生活。

除了治療，如何從飲食預防胃酸倒流，也是一大重點，台灣中醫師公會全國聯合會媒體委員會主任委員陳潮宗提出，胃酸倒流患者6大飲食禁忌，分述如下：

1. 易刺激交感神經興奮的飲料：如咖啡、濃茶。 2. 易刺激傷害胃壁的辛辣食物及佐料：如辣椒、蔥蒜。 3. 易增加胃酸分泌的酸性水果：如檸檬、奇異果、熱情果。 4. 酸性飲料：如醋、碳酸飲料。 5. 酸化快的食物：如牛奶。 6. 堅硬難消化的食物：如糯米製品（糉子、米糕、油飯、麻糬）。

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