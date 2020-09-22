【瑜伽動作】仰蝴蝶式平靜思緒　排毒消疲勞睡前瑜伽3式治失眠

失眠是都市人的通病，加上壓力大、生活緊張，令失眠問題加劇。睡眠質素差、睡眠不足會引起不同的問題，例如變肥、記憶力差、皮膚差，甚至增加患心臟病風險。想要一夜好眠，其實可做睡前瑜珈，助你加快入睡時間，改善睡眠質素。 撰文：瑜伽老師林巧婷（E-RYT 500）

失眠捱夜不但會造成疲勞，還可能會增加患癌風險，例如乳腺癌及大腸癌等。那麼，如果想改善睡眠問題，睡前可做什麼動作呢？這些動作又如何助你改善睡眠品質呢？

動作一：靠牆抬腿式（Leg Up the Wall Pose）

靠牆抬腿式能深度放鬆身體或神經系統，幫助入睡。高抬腿時，更能幫助將日間積聚在雙腳的血液，回流到身體的主要器官，改善血液循環。練習此動作亦能將胸口打開，令呼吸更暢順。

動作示範

此動作可在床上或地上進行，可先預備枕頭或摺成長方形的薄被於旁邊備用。

▼點做靠牆抬腿式？及常見錯誤（按圖👇👇👇）：

+ 10 + 10 + 10

以上動作適合大部份人練習。但如練習時感到任何痛楚或不適，請立刻停止練習，並諮詢專業人士的意見。另外患有心臟或血壓問題者及孕婦，練習前請諮詢醫生意見。

動作二：仰臥脊椎扭轉式 （Supine Spinal Twist）

仰臥脊椎扭轉式可伸展上半身的側腹，放鬆背部、胸骨及脊柱附近的肌肉，令呼吸更加深沉及暢順。除此以外，仰臥脊椎扭轉式更有助於排毒，釋放緊張感及放鬆神經，有效消除疲勞，幫助入睡。

動作示範

此動作可在床上或地上進行，可先預備枕頭或摺成長方形的薄被於旁邊備用。以上動作適合大部分人士練習。但如練習時感到任何痛楚或不適，請立刻停止練習，並諮詢專業人士的意見。懷孕期間需暫停此練習。

▼點做仰臥脊椎扭轉式？及常見錯誤（按圖👇👇👇）：

+ 10 + 10 + 10

動作三：仰蝴蝶式（Reclining Bound Angle Pose）

仰蝴蝶式能溫和地打開髖部附近的位置，紓緩因日間要長時間站立或坐著，所帶來的緊張感，例如長時間坐在辦公室的人。另外，躺在靠枕上，能使腹部及胸口打開，有助改善呼吸，並增加血液循環，幫助改善消化。

加上，仰蝴蝶式能平靜思緒，有助調節神經系統，令你更易入睡。

此動作可在床上或地上進行，需預備一個較硬的枕頭或將薄被捲成長條形均可。如大髀內側較緊，可預備兩個瑜伽磚或兩個咕𠱸備用。

動作示範

▼點做仰蝴蝶式？及常見錯誤（按圖👇👇👇）：

+ 11 + 11 + 11

以上動作適合大部分人士練習。如練習時感到任何痛楚或不適，請立刻停止練習，並諮詢專業人士的意見。膝頭或髖受傷者於練習時請額外小心，避免痛楚。懷孕期間必需諮詢醫生意見才可練習。

瑜伽老師林巧婷（由撰文者提供）

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