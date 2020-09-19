【營養補充品】維他命鈣片飯前食？食補充品10大錯誤飲熱水都錯！

維他命、鈣片、鐵質、葉酸等營養補充品是常見保健食品，不少人每日服用，但怎樣服用才有最好效果？該空腹吃還是飯後服？早上或晚上服更見效？可否同時服用不同的營養補充品？食錯可能會阻礙吸收，更會影響身體！

營養補充劑是否真的需要？眾說紛紜，其實應視乎飲食習慣、健康狀況及生活模式等等，難以一概而論。

購買營養補充品很易，但正確的服用方法卻考起大家！（anshu18/unsplash）

服用補充品前應先留意包裝的說明指示，如果錯誤服食有機會影響功效和身體，有疑問請向營養師或醫生諮詢。

▼常見的10個錯誤食法：（按圖了解👇👇👇）

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錯誤一：空腹食鐵、鎂、魚油丸

《華盛頓郵報》引述註冊營養師意見，其實大部分補充劑都應與食物一起服用或飯後服用，在刺激消化和改善吸收時，同時減少出現胃部不適。

特別是空腹服用鐵、鎂和魚油丸補充品，最易引起消化系統不適，需與正餐或小食一起服用或於飯後服用。

錯誤二：與茶和咖啡一同服用補充品

【原因一：可能降低吸收率】

《每日郵報》報道引述普通科醫生兼營養師Sarah Brewer博士，她不建議與茶或咖啡一起服用益生菌、維他命或礦物質補充品。

茶或咖啡雖然含有部分人體所需營養，但咖啡因會抑制鐵質和其他礦物質的吸收。若在服用鐵質補充品的一小時內喝咖啡，咖啡可以減少多達80%的鐵吸收。

因此，建議服用補充品後至少等一小時才喝茶或咖啡。

【原因二：或會攝取過量咖啡因】

飲咖啡除了影響吸收，更可能會令咖啡因攝取量超標？有報道指，部分綜合維他命補充品可能已含有咖啡因，若在服用含咖啡因的補充品後，立即享受一杯熱騰騰的咖啡，或會超出每天的咖啡因攝取量。攝取過多咖啡因或會出現焦慮、心悸等副作用。

▼安全咖啡因攝取量：（按圖了解👇👇👇）

▼攝取過量咖啡因的8種副作用：（按圖了解👇👇👇）

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相關文章：【咖啡】焦慮、失禁或咖啡因過量 一日幾多杯咖啡奶茶不超標？

服用前後也應看清補充品的包裝，了解成分有否含咖啡因！

錯誤三：服用後立即進食熱飲或熱食

《每日郵報》報道引述研究發現，熱飲和熱食可能會抑制高達73％的鐵吸收。專家認為熱飲的熱力或會大大降低維他命補充品的功效，甚至殺死含益生菌的食品如乳酪的好菌。

如果想進食十分熱的食品或飲品，建議服用補充品後至少等一小時才吃熱食或熱飲！

錯誤四：晚上服用補充品

我們每天都會透過飲食來獲取營養，如在晚上才服用營養補充品，不就代表身體在睡眠時可繼續吸收營養嗎？但《華盛頓郵報》引述專家意見，不建議晚上服用補充劑，因為睡眠時，腸胃的消化速度減慢，若深夜服用營養補充品，身體便無法有效地吸收補充品。

其實早上是服用補充品的最佳時間，因為腸道經過了整夜的休息，會更容易吸收。

睡前服用維他命B雜有否可能導致失眠！（all_who_wander/unsplash）

錯誤五：睡前服用維他命B雜

綜合維他命和維他命B雜，都適合早上服食，因為維他命B雜可能會過分刺激新陳代謝和大腦功能，若在晚上或睡覺前服食，可能會引致失眠。

錯誤六：同時服用鐵及鈣

鈣會影響人體對鐵、鋅和鎂的吸收，如你正在服用綜合維他命或鐵補充品，別同一時間服用鈣補充品。

哪些合併服用可促進吸收？

維他命D和鈣：維他命D可促進鈣的吸收

維他命C和鐵：維他命C能促進鐵的吸收

最理想是通過這些營養補充劑，或透過食物同時攝取這些營養素，例如服用鐵補充劑和一杯橙汁，以獲得維他命C，並促進鐵的吸收。

服用鐵補充劑時飲一杯橙汁，既吸收維他命C，又促進鐵的吸收。（fanfan80532/unsplash）

錯誤七：同時服用纖維及其他補充品

纖維亦稱「人體清道夫」，它會干擾其他物質的吸收，所以建議別與其他補充品一同服用，並建議睡前服用。

錯誤八：沒有以水送服補充品

水合作用對吸收營養十分重要，攝取液體對補充片或膠囊的崩解以及水溶性營養素（如維他命C和維他命B雜）的溶解尤為重要， 因此服食補充片或膠囊後應飲用一大杯清水。

錯誤九：同時服用某些藥物和補充品

美國國家衛生研究院（NIH）網站指出，某些補充品可能會與一些藥物產生相互作用。相互作用指藥物和補充品相互影響，可能影響它們的運作，甚至出現副作用，例如：（按圖了解👇👇👇）

錯誤十：攝取過量

根據衛生署學生健康服務網頁指，食物的營養素包括碳水化合物、蛋白質、 脂肪、 維他命和礦物質，缺乏或過多的營養都可能會引起不適，建議大家不要超出每天的攝取量。

以維他命為例，過多的水溶性維他命是可透過汗水或尿液排出體外，但如維他命A、D、E及K等的脂肪溶性維他命，如攝取過量，它們是會儲存在肝臟內，不會排出體外。

▼參考美國國家衛生研究院，常見營養素的每天建議攝取量上限：（按圖了解👇👇👇）

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▼同埸加映：常見營養補充品的建議食用時間（按圖了解👇👇👇）