【肩頸痛】肝鬱遇人多都頸痛？紓緩頭頸腰痛6穴位搓熱隻手更見效

頭痛、肩頸膊痛是常見痛症，中醫認為除了日常勞損和不良姿勢外，飲食不當和少運動會造成經絡阻滯，出現痛症。為什麼有些人特別易周身痛？原來某些體質的人士較易出現肩頸膊痛，即學熱敷和按摩穴位紓緩痛楚！ 撰文：註冊中醫師黃培基

日常生活中每個人都曾或多或少受到過疼痛的困擾，輕則令人不適，重則可能影響日常生活、工作，出現精神難以集中、活動困難、失眠等症狀。疼痛加劇時甚至可能出現失去活動能力、精神抑鬱、導致生活質量大大降低。

身體的痛症影響生理更影響心理。（aggergakker/unsplash）

西醫認為造成疼痛的原因主要是炎症、身體組織受壓迫或腫瘤侵蝕等造成；而中醫認為疼痛的成因基本有兩方面：「不通」和「不榮」。

「不通」：經絡阻滯

中醫常說「不通則痛，痛則不通」，「不通」是指經絡阻滯，引致氣滯、痰濕在體內生成，導致氣血運行不暢，不通則痛。

▼造成經絡阻滯的可能原因：（按圖了解👇👇👇）

「不榮」：勞損、年老

「不榮」造成的疼痛則是由於年老或久病後體虛，或長期勞損不得休息，或營養不良等導致氣血不足和臟腑虛弱產生的痛症。

「不通」和「不榮」兩種因素也可能同時作用，當體虛造成氣血不足和臟腑虛弱時，外界的風寒濕邪便更容易乘虛而入，此時的疼痛便呈現虛實夾雜的症狀。

除長期勞損外，體內不適也會造成不同痛症。（bruno_nascimento/unsplash）

3類人易有痛症

其實任何體質的人士也有機會遇上痛症，但部分有不良習慣或個別體質的人士便要多加注意：

1. 脾胃虛弱易致肌肉無力

▼脾胃虛弱常見成因：（按圖了解👇👇👇）

▼脾胃虛弱其他表現：（按圖了解👇👇👇）

中醫認為「內傷脾胃，百病由生」。由於脾胃不能正常運化，上不能滋養心肺，下阻礙肝腎運作，可導致全身的氣血精津不能流通，影響全身各個臟腑，以至肌肉筋骨。

脾胃問題可造成不同痛症：

脾胃濕重：濕氣留於四肢肌肉，可表現為全身沉重疼痛、困倦、缺乏動力

脾胃虛弱：不能運輸氣血到頭面則表現為頭痛、頭暈、嗜睡等

2. 肝氣鬱結易致頸椎病

▼肝氣鬱結常見成因：（按圖了解👇👇👇）

▼肝氣鬱結其他表現：（按圖了解👇👇👇）

精神繃緊時或會做出不自覺的小動作，例如雙肩愈抬愈高、脖子向內緊縮，很快會感到痠痛及疲勞。這種精神緊張導致的動作最易變成習慣，從而導致頸椎病。此頸椎病特點是緊張便痛，去到人多的地方也會痛，放鬆下來躺著坐著就能緩解。

情緒障礙會讓氣血活動受到阻礙，甚至逆亂，很容易發生「這裡疼那裡痛」的困擾。情緒引發的筋骨痠痛較易被人忽略，例如憂鬱、情緒低落、長期焦慮、強迫症狀等心理變化，容易讓氣血凝滯，而「不通則痛」。

3. 長期姿勢不良

長期維持單一姿勢，造成肌肉過度疲勞，例如喜歡癱在沙發上看電視玩手機，日久導致骨骼錯位，引發局部肌肉緊張。而長時間以不正確的姿勢使用身體部位，如駝著背寫字、看電腦、玩手機，加速肌肉疲勞引發頸椎疼痛。

按摩穴位也有助紓緩頭痛和肩頸痛！（carolinahdzz/unsplash）

穴位紓緩頭痛和肩頸痛

紓緩頭痛：風池穴、合谷穴（按圖了解👇👇👇）

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紓緩肩頸痛：肩井穴、天柱穴、膏肓穴、中渚穴

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▼同場加映：改善眼痛等不適做護眼操（按圖了解👇👇👇）

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