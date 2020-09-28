【中醫教室】防心臟病多吃番茄蘋果！養心8貼士午睡15分鐘免暴曬

心臟病在香港十分常見，加上都市人生活壓力大、不注意飲食，又缺乏運動的情況下，更容易增加患心臟病的風險，例如高血壓、高膽固醇、肥胖等。那麼我們日常應如何護心？中醫又有什麼養生食療有助心臟健康？

心火旺易引發舌瘡、面紅、心煩、心悸、失眠多夢等問題，要預防這些症狀，就要從日常生活入手，好好養心。以下就由註冊中醫師鄧蕙盈為大家講解養心的8大貼士。

中醫看「心」

中醫認為「心」主宰身體的功能，並會影響情緒和記憶力等，主要分為「心主神志」和「心主血脈」。

中醫認為「心」主宰身體的功能，並會影響情緒和記憶力等。（Unsplash／giulia_bertelli）

「心主神志」：當心正常運作時，人就會思緒靈敏、充滿精力、神志清晰。但如心不健康，就會影響神志，並出現失眠多夢、反應遲鈍、精神差，甚至是神志不清的症狀。

「心主血脈」：由於體內傳送血液、提供營養至不同臟腑需依賴心臟。如心臟功能正常，面色就會紅潤，心跳也會均勻。一旦心臟功能出現問題，就容易出現頭暈、頭痛、耳鳴、四肢麻木、面色晦暗、唇色紫紺、心悸、胸悶等症狀。

養心8大貼士

要預防心血管疾病，就要從日常生活習慣入手，好好養心，鄧醫師為大家提供了以下8大貼士（按圖）：

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1）多食紅色食物

中醫認為「五色入五臟」，心臟屬火，對應紅色，因此可多食紅色食物護心，例如西瓜、紅菜頭、車厘子、蘋果、番茄、車厘茄、山楂、士多啤梨、紅棗等。紅色食物入心、入血，有助促進血液循環。

2）午睡15-30分鐘

上午11點，至下午1時，是心經當令的時間，也即是養心的黃金時段。如可在這段時間內午睡休息15-30分鐘，有助你解除整個上午的勞累，並可達到養心安神的功效。

上午11點，至下午1時，是養心的黃金時段；午睡休息15-30分鐘，可達到養心安神的功效。（Unsplash／all_who_wander）

另外，這段時間陽氣最盛，而陰氣則衰弱，因此午睡可有助滋陰，助你恢復元氣，補充精神。

加上，心屬火，而大部分失眠都和心火旺有關。如可每日堅持午睡，便可慢慢降心火。心火旺的人，容易出現舌瘡、面紅、心煩、心悸、失眠多夢、手足心熱、口乾舌燥 、口苦、喜歡冷飲、盜汗、小便短赤、便秘等。

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3）養心茶療

除了可多食紅色食物外，鄧醫師也推介了以下茶飲，有助養心：

▼ 紫貝天葵茶做法（按圖👇👇👇）：

▼ 生脈飲做法（按圖👇👇👇）：

▼ 洛神花茶做法（按圖👇👇👇）：

4）穴位按壓

養心除了飲食上需作出調整外，日常多按壓以下穴位，亦可有助你改善心臟健康，以及心臟差所衍生的症狀。

▼ 神門穴（按圖👇👇👇）：

▼ 膻中穴（按圖👇👇👇）：

▼ 印堂穴（按圖👇👇👇）：

▼ 百會穴（按圖👇👇👇）：

5）適量喝紅酒

上述提及養心可多食紅色食物，可入心、入血，達致益氣補血的功效。而紅酒也是紅色食物的一種，所以有益心臟健康。

鄧醫師指，紅酒含有多種礦物質、維他命及胺基酸，不但可攝取營養外，也可提高免疫力，減慢膽固醇堆積的速度，繼而保護心臟。另外，紅酒被指能預防止血栓，可有助預防心血管疾病。

鄧醫師提醒，紅酒雖有益心臟健康，但不代表飲愈多愈好。建議每日飲100毫升就足夠，飲用前可先吃一點食物，或一邊飲紅酒、一邊吃食物，有助脾胃吸收。

6）適當紓壓

都市人生活工作壓力大，常用腦過度，勞神勞心，中醫稱作「心勞」。當思慮過多、用神過度，就易傷氣血、傷心，並導致失眠、健忘、心悸及多夢等症狀。建議要適當紓壓，例如做運動、靜觀或冥想，以免積勞成疾。

另外，日常也應避免受驚嚇，因心屬火，而受驚嚇則屬水，當受驚嚇後，容易出現驚悸或怔忡，並出現心悸易驚、面色偏白、精神疲倦、易出汗、不夠氣、易氣促等症狀。

日常應盡量保護情緒平和，以免出現大喜大悲傷身，傷及不同的臟腑。

7）少食辛辣食物

經常進食辛辣食物，會容易導致心火旺，並引致煩燥，容易發脾氣等症狀。（Unsplash／ruthyyang）

經常進食辛辣食物，會容易導致心火旺，並引致煩燥、容易發脾氣、入睡後易驚醒、面紅目赤、口腔及舌尖常生痱滋等症狀。因此，應少食辛辣食物，以免令心火變得更旺盛。

8）避免曝曬

中醫認為「汗為心之液」，血汗同源，因此出汗過多，會損血傷心。建議不要在正午，或在猛烈陽光下曝曬或做運動，以免出汗過多。

另外，出汗後記得要抹乾，而大量出汗後，或運動後，不應馬上沖凍水涼，以免傷陽氣，令寒邪入體，損害健康。

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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