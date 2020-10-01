【放屁】特別臭可能大腸癌？放屁唔臭7大貼士少吃雞蛋洋葱啤酒

放屁人人都會，不過，你的屁比別人的屁特別臭嗎？註冊營養師葉沃暉表示，放臭屁的成因主要有6個，除了因為腸胃疾病外，吃高硫化物食物，及因攝取纖維量不足或過多造成便秘也是臭屁元兇。知道成因後，又有什麼相關方法改善呢？ 文：註冊營養師葉沃暉

乳糖不耐症患者的小腸含較少消化乳糖所需的乳糖酶，未能分解的乳糖到達大腸，大腸中的細菌發酵乳糖而造成脹氣、異味氣體、肚瀉等症狀。（VCG）

臭屁成因

放屁，為什麼總是又濃又臭呢？今次和大家簡單解釋一下造成臭屁的原因及改善方法。

▼放臭屁6大成因（按圖了解👇👇👇）

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1. 食物不耐症：乳糖不耐症、乳糜瀉

比較普遍的食物不耐症包括乳糖不耐症和乳糜瀉。以乳糖不耐症為例，患者的小腸含較少消化乳糖所需的乳糖酶，未能分解的乳糖到達大腸，大腸中的細菌發酵乳糖而造成脹氣、異味氣體、肚瀉等症狀。

2. 腸易激綜合症

腸易激綜合症是香港最常見的腸胃病之一，屬功能性腸胃問題，暫時確切成因不詳，其病徵包括經常放屁、作嘔、消化不良、消瘦等。

3. 便秘

都市人飲食追求快捷方便，多吃快餐，營養攝取未必均衡，尤其是水分和膳食纖維的攝取量都比較少，導致便秘的情況增加。當腸道蠕動緩慢，糞便在大腸滯留時間長，細菌大量繁殖及分解物質便會產生異味氣體。

肉類、雞蛋是高硫化物食物，吃太多會易放臭屁。 （amirali mirhashemian / Unsplash）

4. 高硫化物食物

腸道在消化高硫化物食物會產生異味氣體。高硫化物食物有很多，當中包括肉類、雞蛋、西蘭花、大蒜、洋蔥、豆類、啤酒等。

5. 藥物

有些藥物會導致便秘及影響腸道菌種的生態平衡，產生異味氣體。例如抗生素會把病菌及益生菌一併殺死，降膽固醇藥他汀類藥物（Statins） 和二型糖尿病藥阿卡波糖（Acarbose）及某些止痛藥等亦會增加便秘和異味氣體排放的情況出現。

6. 腸胃發炎／疾病

細菌如大腸桿菌丶沙門氏菌丶曲狀桿菌能引致腸胃發炎情況，發炎期間亦減慢了腸臟蠕動的速度，延長發酵時間。此外，腸道疾病如憇室炎、腸梗阻、大腸癌等亦會產生異味氣體及增加腸臟出血的機會。若持續排便有異常或出血情況，應盡早求醫。

放臭屁除了導致一些尷尬場面，還可能是腸道疾病的先兆，如果你經常放臭屁，便要好好關心腸道健康。（《放屁男》劇照）

放臭屁改善方法

改善放臭屁問題，除了多飲水，亦要攝取足夠的膳食纖維和益生菌。乳糖不耐症患者可減少攝取或選取乳製品替代品；腸易激綜合症患者亦可以跟從低FODMAP的飲食方法，針對性的找出造成脹氣或肚瀉等情況的食物群組。

▼放臭屁改善方法（按圖了解👇👇👇）

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1.減少攝取或選取乳製品替代品

對於乳糖不耐症患者，應留意哪些乳製品會引致腸道不適，減少攝取或選取乳製品替代品，例如用植物奶代替牛奶，選擇低乳糖的芝士如車打芝士丶巴馬臣芝士和瑞士芝士等；以黒朱古力替代牛奶朱古力。

2.減少進食易脹氣或肚瀉食物

針對腸易激綜合症患者，跟從低FODMAP的飲食方法，針對性的找出造成脹氣或肚瀉等情況的食物群組。FODMAP是指於天然食材或食品添加物中的一群短鏈碳水化合物、寡糖及糖醇類，致敏的食物因人而異，主要包括洋蔥、小麥，蘑菇和代糖等。

3. 多飲水

成年人建議每日水分攝取量約體重（公斤）x35毫升。例如一位65公斤的成年人，每日建議飲用約2.3公升水。

▼飲水好處多多（按圖了解👇👇👇）

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4.膳食纖維

成年人建議每日攝取約25-30克膳食纖維，能促進腸臟蠕動，有助排便。不過，膳食纖維雖然有益，但攝取過多（>70克)或一下子增加大量纖維，亦有機會形成氣脹及便秘情況，大量纖維會導致食物在大腸內發酵的時間增長，造成異味氣體。

以下是可以滿足一天膳食纖維量（共31克）的餐單參考：

早餐 (纖維 6克): 燕麥45克 + 藍莓50克

早點 (纖維 5.5克):牛油果半個

午餐 (纖維 6.5克):番茄西生菜吞拿魚麥包三文治

下午茶 (纖維 5克):梨一個

晚餐 (纖維 8克): 煎三文魚 + 西蘭花 1.5杯 + 藜麥飯1杯

5. 益生菌

每人的腸道都有固定數量的益生菌，益生菌有助平衡腸道微生物生態，改善腸道健康及便秘情況。含豐富益生菌的食物包括乳酪、芝士、泡菜、味噌和紅茶菌（Kombucha)。

6. 避免暴飲暴食

建議重要場合盡量避免大魚大肉，減少造成消化不良或尷尬情況的機會，另外少食多餐亦可給予腸胃充分空間時間進行消化。

7. 避免進食未經煮熟食物

時刻保持個人衞生，避免進食未經煮熟的食物，減少感染腸胃炎的機會，同時補充含益生菌的食物以增強自身免疫力。

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