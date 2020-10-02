【大便顏色】肝硬化膽結石8個原因大便黃色　先戒番薯蛋糕即食麵

大便黃色，正常嗎？若你發現大便不是慣常啡色，而是黃色，可能是身體健康的警號！出現黃色大便的原因，可能是因為攝取過量高脂食物，又或者肝炎、膽結石或胰臟有問題。

如廁後花少少時間，觀察自己的大小便，或可看出身體的端倪。健康的糞便會呈啡色，因糞便含有「膽紅素」，是由體內紅血球分解而成的色素化合物。

大家平日也應多加留意自己的大便顏色！（jankolar／unsplash）

▼大便黃色有以下8個可能原因：（按圖了解👇👇👇）

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1. 攝取黃色食用色素

《Medical News Today》報道，我們吃的食物有機會影響到大便顏色，含黃色食用色素的食物後，例如紅蘿蔔，番薯，薑黃等，可能令大便變黃，屬正常情況，毋須過份憂慮。

2. 攝取高脂和麩質食物

高脂或麩質的飲食也會使大便發黃。高脂肪食物較為常聽，麩質又是什麼？麩質（Gluten）是一種存在於小麥、大麥、黑麥，以至麥芽的蛋白質。

▼衛生防護中心資料顯示，常見的高脂肪食物包括：（按圖了解👇👇👇）

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▼常見的麩質食物包括：

麥製食品，如麵包、蛋糕、意粉、餅乾、薄餅、穀物棒等

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如果經常排出黃色的大便，便需要正視你的飲食習慣，應避免食用高脂肪、加工、麩質食品或任何會引起胃部不適的食物。

3. 患麩質不耐症

麩質不耐症是一種自身免疫性疾病，患者對麩質有不良反應，如肚脹及腹瀉，當中乳糜瀉是麩質不耐症中最嚴重的徵狀，這種自體免疫疾病或引致消化系統受損。

如果患麩質不耐症的人吃麩質食品，免疫系統就會透過攻擊小腸組織而作出免疫反應，傷害組織並損害腸道吸收營養的能力。麩質不耐症無法治癒，但可以透過避免進食麩質以有效控制這種不適。

▼除黃色大便外，麩質不耐症的常見徵狀：（按圖了解👇👇👇）

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4. 壓力腹瀉

壓力和焦慮會對身體產生物理影響，當中包括加快消化過程，導致人體無法吸收食物中的所有營養，有機會出現腹瀉或大便發黃。

由於肝臟產生並儲存在膽囊中的膽汁大多為黃或綠色，腹瀉時大腸蠕動過快，食物很快排出體外，沒有充足時間分解膽汁，糞便就會保持原來的黃或綠色顏色。

5. 胰臟疾病

智友站資料顯示，胰臟是一個位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能為分泌消化酶幫助消化，及製造胰島素調節血糖。

胰臟疾病可令大便變黃或白色，包括胰臟癌、慢性胰臟炎、囊性纖維化、胰管堵塞。胰臟無法為腸道提供足夠的酶來消化食物，未經消化的脂肪可能導致黃色的大便，看起來也會變得滑溜溜或泡沫狀。

6. 肝硬化或肝炎

肝病如肝硬化和肝炎可降低或消除體內的膽鹽，膽鹽對消化食物和吸收營養十分重要，去除這些鹽會導致大便變黃。

7. 有膽囊問題

膽囊出現問題或有膽結石也會降低體內的膽鹽含量，除了大便變黃，更有可能出現腹痛、噁心、黃疸或眼白和皮膚發黃、大便變白等症狀。

8. 腸道感染

《Medical News Today》報道，腸道感染常見原因，包括微型寄生蟲引起，例如梨形鞭毛蟲（Giardiasis），通常因進食不潔的食物或水而感染，病情可持續數周，一般以抗生素治療。

如果你已減少進食黃色食用色素、高脂和麩質食物，仍排出黃色的大便，就需多加留意，有需要便應立即求醫！

▼同場加映：綠色大便代表什麼？（按圖了解👇👇👇）

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糞便顏色人人各異，背後可能暗藏患病危機。（sincerelymedia／unsplash）

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