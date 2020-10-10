【糖尿病】多食症成日餓藏4大危機　伴脫髮心跳快或甲狀腺出事！

即使剛吃完飯，如果眼前再來一盤誘人的美食或點心，還是會有許多人覺得自己還吃得下，這種情形其實見怪不怪。但如果您總是沒來由地一直想吃東西，除了可能是生活習慣使然之外，還要當心是不是有更嚴重的疾病喔！ 文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

有種稱作「多食症」（Polyphagia）的疾病，意指常處於極度飢餓的狀態，且這種飢餓感並不會在吃東西後就消失。造成多食症的原因很多，如果您時常感覺食慾過盛，請看看自己是否符合以下任何一種情形：

▼時常感覺食慾過盛！小心背後隱藏的健康問題（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

1. 經前症候群（Premenstrual syndrome, PMS）

女性在每次月經來之前，因荷爾蒙變化而自然感到食慾大增。由於體內的雌激素（Estrogen）和黃體激素（Progesterone）飆升，以及血清素（Serotonin）減少，導致此時期變得特別想吃含碳水化合物與脂肪的食物。此外，經前症候群的症狀，還包括容易煩躁、情緒起伏大、脹氣、腹瀉及疲勞等等。

2. 甲狀腺機能亢進（Hyperthyroidism）

甲狀腺是一種腺體，位於我們脖子氣管兩旁，可製造激素並控制身體的新陳代謝，所以如果甲狀腺激素過多，除了食慾增加，還會增加出汗量、體重減輕、心跳過快、掉髮以及難入眠等等。

3. 糖尿病（Diabetes）

正常來說，吃下的食物會被分解為葡萄糖，接著身體會分泌胰島素（Insulin），將血液中的葡萄糖送給各個細胞使用。但是糖尿病患者的身體不能順利分泌胰島素（第1型糖尿病 Type 1 diabetes）或是無法正常使用胰島素（第2型糖尿病 Type 2 diabetes），導致細胞無法得到需要的能量，進而使腦部持續發出飢餓訊號。

除了食慾大開，糖尿病會伴隨如頻尿、口渴、體重下降、視力模糊、傷口癒合緩慢等症狀。如果您發現自己長期吃了許多高糖分的食物，但體重不增反減，且出現頻尿和口渴等現象，請儘早就醫檢查。

4. 低血糖症（Hypoglycemia）

顧名思義，低血糖症就是指血糖過低，較常發生在糖尿病患者身上，但一般人也可能會有這種情形。低血糖通常發生得很突然，且在短時間內變嚴重，大多數人都能感覺到低血糖的症狀，除了想攝取糖分之外，還會有頭暈、頭痛、發抖、出汗、注意力無法集中等症狀。

+ 10 + 10 + 10

延伸閱讀：