【失眠體質】氣虛肝鬱3種體質易失眠　蓮子桂圓茶安眠3食療忌過飽

失眠是都市人的常見問題，晚晚眼光光等天光，數綿羊都無補於事，即使入睡後很快又會醒？在中醫角度，有3種體質較易失眠，容易焦慮擔憂、煩躁嬲怒和常吃油膩食物的人士便要注意，不妨參考以下中醫師推薦的食療改善失眠。 文：健福堂註冊中醫師王康妮

長期失眠病人會導致記憶力減退､ 專注力下降､ 容易疲倦､情緒不穩等問題｡ （《當你沉睡時》劇照）

長期失眠致記憶力減退

「醫師，近來我經常眼光光，躺在床上整晚都不能入睡，如何是好？」 以上情況，相信每個人都經歷過，一般人稱為失眠｡

在中醫角度，失眠也是病，病名為「不寐」，意指睡眠時間減少，不能獲得正常睡眠為特徵的病｡ 輕者則難以入睡，或時寐時醒，或睡後易醒，醒後難再入睡；重者甚至徹夜難眠｡長期失眠病人會導致記憶力減退､ 專注力下降､ 容易疲倦､情緒不穩等問題｡

中醫認為不寐與「心」關係密切，主要病位在心，亦涉及肝脾腎等臟腑｡ 心藏神，心神得寧則能安眠，相反心不得藏神就可能導致失眠｡

受情緒困擾，或常處於高壓狀態的人，比較容易有不寐病｡ （GettyImages）

心脾氣虛易失眠

「最近生活習慣有否改變？是否壓力比較大？」

「的確有可能因為在家工作，又要照顧小朋友，情緒較為緊張⋯⋯」

受情緒困擾，或常處於高壓狀態的人，比較容易有不寐病｡ 另外，《素問．逆調論篇》亦記載「胃不和則卧不安」，所以飲食習慣也是導致失眠因素之一，例如進食過飽或過油膩亦會影響睡眠｡

▼易失眠的體質（按圖了解👇👇👇）

1.心脾氣虛

容易焦慮擔憂，出現失眠、心悸、記憶力減退、食慾減少、大便稀爛等表現，屬於「心脾氣虛」的不寐｡

2.肝鬱化火

容易煩躁嬲怒，會出現失眠、多夢易醒、口苦咽乾、小便黃、便秘等表現，屬於「肝鬱化火」的不寐｡

3.痰熱上擾

經常飲食過飽或進食較油膩，也會出現失眠、多夢、心煩、頭重、胸悶、痰多、口苦、疲倦等表現，屬於「痰熱上擾」的不寐｡

失眠食療建議

▼針對心脾氣虛型體質：蓮子桂圓茶（按圖了解👇👇👇）

▼針對肝鬱化火型體質：菊花佛手薄荷茶（按圖了解👇👇👇）

▼針對痰熱上擾型體質：冬瓜薏仁瘦肉湯（按圖了解👇👇👇）

上述食療可以一星期飲用一次。

常有失眠情況的人應該睡前避免飲濃茶､咖啡，飲食不要過飽，盡量清淡為主，以及養成定時睡覺習慣｡ 當然，治病求因，「心病還需心藥醫」，保持身心舒暢，例如多做運動，聆聽音樂等等，學會如何釋放壓力更為重要｡ 記住養生不只是養「身」，亦要養「心」，才是最健康的生活方式｡

健福堂註冊中醫師王康妮（撰文者提供）

同場加映：除了食療外，常失眠的人不妨按壓幾個身體穴道，可以達到放鬆肌肉、舒緩疼痛、活絡氣血、安神鎮靜的效果，有助順利入眠。

▼9個助眠穴道（按圖了解👇👇👇）