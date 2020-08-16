【失眠穴位】床上眼光光？合谷百會太衝頭手腳9大穴位助你放鬆

睡不著、睡不飽似乎是現代人的通病，即使白天忙了一整天，晚上躺在床上卻莫名的睡不著、睡不好，該如何改善？台灣中西醫師陳至奐醫師表示，不妨多按壓助眠穴道，可幫助身體放鬆、更好入睡。

「一夜好眠」是不少現代人夢寐以求的狀況，若經常睡不著、睡不好時，不妨按壓幾個身體穴道，可以達到放鬆肌肉、舒緩疼痛、活絡氣血、安神鎮靜的效果，睡眠按壓有助順利入眠。

9大助眠穴道（點擊下圖看清！）

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【助眠穴道-頭部】

1. 百會穴：位於頭頂正中央，可從兩耳延伸向上，與眉心中點交會處。

2. 風池穴：位於後腦骨下緣、頸椎外側處。

3. 耳神門穴：位於耳朵上方的三角窩處。

【助眠穴道-手部】

1. 合谷穴：位於雙手手掌虎口處。

2. 內關穴：位於手腕掌面正中，腕橫紋往手肘方向約三根手指寬（兩吋）處。

3. 神門穴：位於手腕橫紋與小指往下延伸交界處。

【助眠穴道-腳部】

1. 太衝穴：位於腳背，腳拇趾與第二指間隙後方凹陷處。

2. 三陰交穴：位於小腿內側，踝關節內側上方約3吋（約為手指四指寬）處。

3. 湧泉穴：位於腳底前端、腳指頭捲曲時的人字線交界凹陷處，約為第二、第三腳趾趾縫與足跟連線的前1/3處。

陳至奐醫師提醒，按摩時可用指腹或手指關節揉壓穴位點，力道適中不宜過猛，幫助身體達到放鬆、舒眠的效果。然而，若是嚴重失眠者，仍建議就診諮詢醫師的治療方針。

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