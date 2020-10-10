【失眠】發開口夢聲細腎虧、聲大肝火盛？3大安眠湯水煲蓮子百合

失眠是不少都市人的通病，但原來「發開口夢」（夢囈）都十分常見。不少人認為說夢話可能是反映夢境，其實，發開口夢可以發生在任何睡眠階段，精神科專科醫生指說夢話代表了你可能壓力過大，或有其他潛在的睡眠疾病。而中醫認為，說夢話或因肝火或心火旺盛影響，也可透過食療和改變生活習慣來改善！

發開口夢（夢囈）會說粗口？更會打人？

夢囈和夢遊一樣屬於「異類睡眠症」（Parasomnia） ，為一種睡眠疾病，患者會在睡眠期間出現異常行為，不但影響睡眠質素，更可能令患者或身邊人受傷。

2017一項法國研究，大部分涉夢話都是生氣和包含粗口的內容。（entersge/unsplash）

發開口夢的成因

沈醫生指，說夢話有可能反映出一些精神狀況，嚴重的話更可能是潛在疾病的警號。「發開口夢」一般毋須治療，但若發開口夢的次數十分頻繁，如每天或每星期2至3次影響了日常生活，以致日常疲倦乏力、精神萎靡不振，對生活及身邊人構成影響，便須正視求醫診治。

1. 睡眠疾病

說夢話可能是有潛在的睡眠疾病，包括快速動眼睡眠行為失調症（RBD）、夜驚（Sleep terrors）、夢遊。

▼快速動眼睡眠行為失調症（RBD）

患者會在睡眠期間產生與夢境相符的大喊大叫或呼嚕聲/行為，甚至有可能涉及暴力性行為。

▼夜驚

而夜驚患者會在睡覺期間突然半醒，面帶驚恐，通常發出令人恐懼的尖叫聲，或做出毆打和踢打的動作。

▼夢遊

夢遊患者會在沉睡時起來，或會做出一些複雜的動作，夢遊和發開口夢有機會會同時發生。精神科專科醫生沈君豪指，夢遊並非少見，4歲至12歲的小朋友中，高達一成半會有夢遊情況，有約4至10%成人曾受夢遊影響。

藥物影響也有可能會導致發開口夢。（laurynasm/unsplash）

2. 藥物影響

如果患者本身患有精神疾病，正在服用藥物也有可能會提升夢遊或說夢話的可能性，例如利劑、肌肉鬆弛劑等。

3. 壓力過大

日常生活做足夠的運動、避免咖啡因、飲酒和軟性藥物也有助改善睡眠質素。說夢話也與壓力指數有關，可能是日常工作、學業、人際關係等等生活的壓力過大而感焦慮所引致。長期處於高壓狀況下，會令人感到盲目，甚至面對沈重壓力卻不自知。

▼你的壓力有幾大？（按圖了解👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

4. 其他

濫用藥物、發燒、患其他精神問題例如焦慮等也可能出現發開口夢的情況。

中醫認為說夢話與身體的臟腑有關，反映出某些身體狀況。（brucemars/unsplash）

中醫角度：心火肝火引致發開口夢

中醫認為說夢話與身體的臟腑有關，反映出某些身體狀況。

註冊中醫師潘咨遐指，夢話為中醫夢證的一種，又稱「夢語」、「睡語」或「囈語」，屬於失眠（不寐）範疇。中醫認為睡眠狀態的產生是陽入於陰的過程，陰陽調和便可如常睡眠，否則會影響正常睡眠。

1. 言語雜亂不清、聲音低微

這類型的夢話可反映出肺魄不寧、肺氣鬱結，令魄無所依附。臨床上多以實火為主因，包括心火旺、肝火盛或腎精虧虛。

心火過旺

其他表現：口舌生瘡、口渴、心煩、失眠、便秘、小便黃等

成因：愛吃辛辣、情志抑鬱、情緒波動、夜睡

肝火過熱

其他表現：易怒、口苦、口臭等

成因：生活壓力大、經常捱夜、煙酒過多、常食辛辣的食物

腎精虧虛

其他表現：眩暈、耳鳴、腰膝痠軟、陽萎、不孕等

成因：先天不足、年紀漸長、房事不節、過於勞累、久病失養

2. 聲音高亢、憤怒說話

肝魂妄動則使人心情不佳，肝魂不能內藏而出現夢話，肝火過熱多為主因。

但以上情況未必反映每個人的身體狀況，如被說夢話影響日常生活應尋求治療，勿作自行推測。

睡前溫水泡腳有助安神，更易入眠。（runejohs/unsplash）

說夢話屬失眠範疇，潘醫師推介了一些食療和改善睡眠質素的貼士，以改善情況。

睡前溫水泡腳助入睡

以溫水泡腳15分鐘，讓大腦容易進入睡眠狀態，提升睡眠質素。

注意：體質虛弱者、老年人群和心腦血管疾病患者的泡腳時間因人而異，一旦有不良反應則必須馬上停止，以免發生危險

安睡食療

▼椰子粟米蓮子百合豬展湯（按圖了解👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

▼玫瑰花杞子龍眼肉茶（按圖了解👇👇👇）

▼合掌瓜無花果百合豬展湯（按圖了解👇👇👇）

日常貼士

1. 避免過度勞累

2. 每天用15至30分鐘散步

3. 飲食盡量清淡，少吃辛辣食物