【腰痛】寒背三七腳傷腰企太直都錯？4招矯正站姿防坐骨神經痛

站姿不良可能引發腰頸痛！每天繁忙時間乘搭巴士、地鐵時，有否留意自己站立的姿勢，身體是否傾斜一邊，或喜歡靠在扶手或牆上，甚至寒背站立？這些看似舒服的站姿，原來有機會增加脊椎壓力，長期會使腰部肌肉收緊，容易加重脊椎肌肉的繃緊度，導致肌肉僵硬痠痛，甚至引發腰痛、肩頸痛。

長期站姿不良有機會引發腰痛及肩頸痛。（Manki Kim／Unsplash）

站姿４大錯誤

很多人都忽略了站姿問題，站立時習慣將大肚腩向前凸，這個姿勢會令腰椎的生理弧度過大，可能站10至15分鐘便感到腰痛。註冊脊醫李嘉瑜指出，短期的站姿不正確，並不會立即引起痛症，不過對於經常久站的人士，例如售貨員、服務員，如果長期站姿不良，久而久之有機會損害脊椎，引發腰痛、肩頸痛。

▼按圖了解４大錯誤站姿（按圖👇👇👇）：

+ 5 + 5 + 5

1. 三七站姿

三七站姿是指站立時雙腳一前一後，將重心側重在其中一邊腳，而身體向外擺。這種姿勢會令骨盆不平衝，重心不正，而且肌肉受力不均，容易引發腰背疼痛。

2. 脊椎過分用力挺直，肚子向前突

脊椎過分用力挺直，會導致腰椎生理弧度太大，腰椎下方第4、5節較受力，有機會導致椎間盤突出。

3. 寒背

寒背站立時，胸椎向後突，會令上肩膊斜方肌比較繃緊，脊椎韌帶負荷增加，令身體前後肌肉張力不平衡，有機會導致肌肉勞損、神經線受壓。

▼同場加映寒背自我檢測（按圖👇👇👇）：

+ 2 + 2 + 2

4. 頭部向前傾

經常寒背容易令頭部向前傾，重心落在身體前方位置，頸前肌過分伸展，導致頸部前方肌肉變弱，令頸及胸椎關節活動減少，可引致肩頸痛，出現頭痛、手痺現象。

站姿不良傷腰頸

當長期站姿不正確，會令身體離開正常重心位置，令肌肉、肌腱、骨骼架構因為承受太大壓力而受傷。

▼按圖了解不良站姿引起什麼問題（按圖👇👇👇）：

1. 椎間盤突出

椎間盤是位於兩個脊椎體之間的彈性組織，在椎體之間有避震作用，外層被堅韌的纖維環包圍，而中央的啫喱狀物質稱為「髓核」。如果站姿不良，當長期受壓的脊椎受到突然的動作刺激，例如彎腰搬重物，有機會令外圍的纖維環慢慢突出，將中央的髓核擠出來而壓迫到神經，造成椎間盤突出，引起腿部疼痛、刺痛、麻痺或無力的坐骨神經痛症狀。

▼同場加映腰椎間盤突出有什麼症狀？（按圖👇👇👇）：

+ 8 + 8 + 8

2. 骨刺

骨刺其實是骨質增生，是一種正常的骨骼退化，骨頭與軟組織連接的部分因長期承受過大壓力、拉力和損傷，令骨骼出現退化性改變。不良的站姿會使關節骨骼及軟組織過度損耗，令關節受力不平衡而形成骨刺。骨刺本身不一定產生痛楚，但如果骨刺增生在脊椎體後側的話，有機會造成椎孔狹窄或擠壓到神經線而出現疼痛、麻痺感。

3. 長短腳

長期站姿不良特別是三七站姿，會導致盆骨向後旋轉、脊骨錯位，有機會導致功能性長短腳。當骨盆不平衡，重心不正，上面脊椎都會歪曲。而腰椎兩側肌肉由於受力不均，容易引發腰背痛，嚴重時甚至會導致椎間盤突出，如果壓迫到脊椎周圍的神經，有機會麻痺、刺痛、無力，影響活動。

久站腰痛預防４招

如果久站後易腰痛，便要留意自己站立姿勢是否正確，亦可以多做肌力訓練穩定脊椎，有助預防腰痛。

▼按圖了解４招預防久站腰痛（按圖👇👇👇）：

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1. 定時放鬆

每當站立一段長時間後，要適時坐下休息一會，可以紓緩腰部壓力，減少痛症。

2. 體重管理

如果過重，體重會增加腰部的壓力，從而引致痛症，因此減重亦能預防久站引起痛症。

3. 穿吸震強的鞋

經常需要久站的人士可選用吸震力較強、底部較軟的鞋，減少雙腳承重量，減輕壓力。

4. 多做強化肌力和伸展運動

多做強化肌力和伸展運動，可以加強肌肉力量，提高脊椎穩定性，減少受傷。

▼按圖跟脊醫做強化肌力及伸展運動（按圖👇👇👇）：

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正確站姿

脊醫李嘉瑜提醒，當站立行走時，注意抬頭、挻胸、收小腹的姿勢。日常可做自我糾正姿勢練習，重複練習，不限次數。

▼按圖看自我糾正姿勢練習（按圖👇👇👇）：