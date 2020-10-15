【蛋營養】食蛋太多增糖尿病3大風險　日吃幾多蛋好點食最吸收？

雞蛋營養豐富，便宜又有多種煮法；不過食蛋真的如世衞所言不用擔心膽固醇問題？但有研究發現食蛋原來也和糖尿病有關，究竟平時應如何精明食蛋呢？ 什麼人要留意蛋的攝取量呢？食蛋有上限嗎 ？大家不妨認真了解一下。

雞蛋對身體十分有益，不但可助你攝取不同維他命、蛋白質及礦物質外，還可有助你減肥！究竟食蛋有什麼要注意？糖尿病人需特別留意雞蛋攝取量嗎？

▼ 食蛋有益，但食太多可能會...（按圖 👇👇👇）

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• 糖尿病風險增加

• 心臟病風險增加

• 前列腺癌風險增加

研究結果發現，蛋攝取量高，會增患糖尿病風險。（Unsplash/ Louis Hansel）

一日可以食幾多蛋？

不過，糖尿病患者、心臟病患者，或為患心臟病的高危族群（如吸煙者）就最好每星期不要進食多於3隻蛋。

▼ 同場加映：食蛋好有益？（按圖 👇👇👇）

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食蛋要識食！

據中國農業大學食品學院副教授范志紅的研究所得，白煮蛋在有益心臟、蛋白質最好消化及維他命保存的排行榜上都是第一名。白煮蛋的烹調溫度不高，營養得到全面保留，當中的蛋白質最易於被人體消化，蛋白質消化率約有99.7%，吸收及利用。

▼ 哪種雞蛋煮法能保存最多蛋白質？（按圖 👇👇👇）

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