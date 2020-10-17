【每日3分鐘】高低膊可能脊椎側彎！1動作自我檢測防骨刺必學3招

肩頸痛，除了因過度勞損造成，有可能是「高低膊」所致。高低膊很常見，經常揹側肩袋、玩電話用一邊手等不良姿勢、脊椎側彎、運動時慣用一邊身體也可能是元兇。你是否脊椎側彎引致高低膊？不妨花少少時間彎彎腰自我檢測下，再學3個矯正動作紓緩肩頸痛吧！ 撰文：伍兆聰註冊脊醫

「高低膊」顧名思義是兩邊肩膊高低不一，高低膊不止影響外觀，長此下去會引起很多問題，例如頸背痛、手臂痛、頭痛和肩膀痛，甚至脊椎錯位等。

正常來說，人體結構從正面及背面觀察應該左右對稱，長年累月的不良姿勢令脊椎變形扭曲，看起來彎腰駝背或像「水蛇腰」。人體生長必須藉由脊椎骨架的方向引導，一旦骨架歪了，身體結構也會跟著不平衡。

長期使用單邊肩膀，例如揹單肩袋也有機會造成高低膊。（danielcgold/unplash）

長期使用斜孭袋可致？

造成高低膊的成因有很多，包括神經系統的問題、意外受傷等，姿勢不良的影響也十分大。

▼常見不良姿勢：（按圖了解👇👇👇）

脊椎側彎症狀高低膊

左右肩膀高低不一也可能是「脊椎側彎」，脊椎側彎患者會因身體重心左右偏差，而產生高低肩問題。如需改善高低膊必須透過進一步的矯正與治療，才能平衡身體左右兩側的重心。

▼自我檢測脊椎側彎方法：（按圖了解👇👇👇）

球類運動依靠身體單邊使力，慣性重複運動下，亦會導致肩膀高低不一。（kirillzharkiy/unsplash）

健身運動令肩膀「高低不一」？

根據診症經驗，有位定期健身的患者求診，照鏡時發現身體兩邊的曲線不對稱，肩膀一高一低，肩膀雖練得強壯，但身體卻變得歪向一邊。他站立時身體明顯地側向彎曲，但進行上述的彎腰測試後，他的脊椎是直的，左右兩邊的背部也無高低落差，所以他並不是脊椎側彎。詳談後推測出，他因做重量訓練時兩側出力不平均，長期訓練下來導致身體兩側肌肉不平衡，最後造成身體左右不對稱。

最後，他只需找健身教練，協助將肌肉訓練平衡回來，讓身體回復對稱的狀態。

一邊發力造成姿勢性的「高低膊」及 「脊椎側彎」

慣用單側和扭轉單側身體或造成結構不平衡，如球類運動依靠身體單邊使力，慣性重複運動下，導致單側肌肉過度使用、身體扭轉與旋轉，久而久之造成身體結構變形及不平衡。

注意：進行任何運動也須謹記，讓身體做對稱性的運動

-運動只往左邊用力：結束後要加強訓練右邊

-運動時身體往前側用力：結束後往後側做加強訓練

身體平衡與力道平均才是正確的方法，事前的暖身與結束的伸展十分重要！

身體的痛症影響生理更影響心理。（aggergakker/unsplash）

高低膊不止造成肩頸痛症

過度依賴身體一邊的話，初期可能感到四肢不舒服、肌肉痠痛、韌帶或關節受傷。此時，不應「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，只針對眼下的問題處理。綜觀整個人體結構，高低膊已使身體結構失衡，讓脊椎承受過度壓力，一旦壓力無從釋放又持續累積，骨架便排列不正，椎間盤退化或骨刺等問題可能一觸即發。

治療方面，註冊脊醫會把錯位及側彎的脊椎調整，利用不同物理治療儀放鬆過度繃緊的肌肉，或教導患者利用針對性的運動治療，平衡兩邊的肩膀肌力。

矯正動作 鍛鍊肩膊肌肉

▼動作1（按圖了解👇👇👇）

▼動作2（按圖了解👇👇👇）

▼動作3（按圖了解👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

如果進行上述運動時感到肩痛或出現手痺情況，應立即停止！謹記進行任何活動都必須要對稱使用身體各部位！

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