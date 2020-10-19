【牛蒡茶】袪濕通便防三高5大好處　5大食療加粟米蘿蔔養肝腎

牛蒡被稱為「蔬菜人參」，不但營養豐富，更有助你燒脂、防便秘、提升免疫力，更有指牛蒡有助治癒感冒，功效真的這麼多？是否人人適宜，有沒有人不宜飲用？

牛蒡有「蔬菜人參」的稱號，清熱袪濕、通便、促進新陳代謝，有助你消脂減肥。（VCG）

牛蒡功效

牛蒡有助清熱祛濕，並具有降血糖及血脂的功效；不過真的人人適合飲牛蒡茶嗎？牛蒡茶又可如何配搭呢？以下註冊中醫師鄧蕙盈為大家講解有關牛蒡的飲食宜忌：

▼ 牛蒡有咩好?（按圖 👇👇👇）

牛蒡有「蔬菜人參」的稱號，自然功效多多，可清熱袪濕、通經脈。另外，牛蒡更可通便、增加飽足感，促進新陳代謝，有助你消脂減肥。另外，牛蒡更可有助降血糖及膽固醇，有助預防及改善三高問題。而牛蒡更可有助護膚，抗氧化及消除黑斑。

▼ 牛蒡茶人人啱飲？（按圖 👇👇👇）

牛蒡可醫感冒?

很多人都以為牛蒡或牛蒡茶可治感冒，但其實是一大誤會！其實牛蒡子，亦即是牛蒡的成熟果實，才有助對抗感冒。牛蒡子味辛、苦，性寒，無毒，歸胃經。可有助疏散風熱、解毒消腫，尤其是對付喉嚨痛。

牛蒡子一般會配桔梗，可有助潤喉開聲、祛痰止咳。另外，也會配連翹，清熱解毒，疏散風熱，可有助解決喉嚨痛、生痱滋等問題；效果猶如服用「銀翹散」。

雖然牛蒡子可有助紓解喉嚨痛，亦能滑腸，但氣虛、大便爛的人士忌用；以免過於寒涼，令腹瀉情況加劇，或令身體變得更虛。

自製牛蒡茶

牛蒡洗淨，用小刀輕刮外皮即可，盡量留皮食用；切片。加水煮45分鐘，即可。如果不想自己製，就可購買牛蒡茶包沖泡。

牛蒡5大食療

▼口乾熱氣：牛蒡枸杞茶（按圖了解👇👇👇）

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▼ 增強扺抗力：牛蒡粟米蘿蔔水（按圖了解👇👇👇）:

▼ 痛風、關節腫痛：土茯苓牛蒡茶（按圖了解👇👇👇）:

▼ 水腫、無胃口：牛蒡黃芪甘草茶（按圖了解👇👇👇）:

▼ 生痱滋、食滯腹脹：牛蒡粉葛湯（按圖了解👇👇👇）: