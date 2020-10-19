腰痛心臟病性功能降11種久坐危機　4動作助紓緩日坐勿逾幾小時？

糖尿病、癌症，你可有想過會跟坐得太久有關嗎？你有沒有算過自己一天坐幾個小時？現代人大部分都依靠電腦，終日坐著工作，回家後又坐著看電視。據台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集指出，久坐除了造成腰痠背痛外，更可能增加患上癌症、糖尿病、失智症，甚至早死的風險。

以往我們以為久坐只會讓下身肥胖或腰痠背痛，殊不知久坐對健康有嚴重影響，甚至可能折壽。（影片截圖）

久坐死亡風險增37%

一般來說，上班坐著的時間至少7小時，只有中間飲水，去洗手間才會起來走幾步路，下班後坐著吃飯，之後在沙發上看電視、玩手機，最後躺上床睡覺，一天站著的時間可能不夠2小時。

台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集指出，以往我們以為久坐只會讓下身肥胖或腰痠背痛，殊不知久坐對健康還有嚴重影響，甚至可能折壽。美國癌症協會曾檢視了12萬人21年來坐著的時間和死亡率，發現女性只要每天坐超過6小時，就比每天坐少於3小時的人，早死於各種疾病的風險高了37％，男性則多了18％。

久坐危機四伏，對身體健康百害而無一利。彰化基督教醫院骨科主任王偉勛在節目中指出了久坐的11個危害健康的影響。

▼久坐對健康有什麼影響？﹙按圖了解👇👇👇﹚

+ 7 + 7 + 7

1.肥胖：熱量消耗少

2.增加患癌機會：據《美國國家癌症研究所雜誌》中發表的一項研究指，患大腸癌機會增加24%，患肺癌機會增加21%

3.提早死亡：研究更指坐超過6小時的女性比坐少於3小時的女性死亡風險高37％，男性則風險高17％

4.糖尿病：增加身體細胞對胰島素的抗性

5.心臟病：降低分解脂肪的酶分泌，並減低身體的好膽固醇水平

久坐危機四伏，對身體健康百害而無一利。（《當你沉睡時》劇照）

6.慢性腎病：可能與久坐造成血液循環不良有關

7.肺栓塞：坐著時靜脈90度彎曲，血液循環不良造成血塊，可能在換氣時走到肺部

8.下半身循環不良：造成腳腫

9.失智症：沒有活動和刺激，腦部容易退化

10.性功能下降：坐著時陰嚢溫度會升高，令精蟲活力下降

11.脊椎側彎：錢包、手機放在褲子後，令盤骨及脊椎歪一邊，易致脊椎側彎

久坐一族簡單運動

人體力學專家、脊椎保健達人鄭雲龍在節目中指出，大家盡量避免靜止不動，即使在上班時間亦可以找時間多做伸展運動，以及保持姿勢的多樣性，都可以促進血液循環及改善腰痠背痛。

1. 提臀伸展：改善下肢血液循環﹙按圖了解👇👇👇﹚

2. 強化背部：改善及預防寒背﹙按圖了解👇👇👇﹚

3. 側向伸展：改善腰背痛﹙按圖了解👇👇👇﹚

4. 旋轉伸展 ：改善腰背痛﹙按圖了解👇👇👇﹚

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