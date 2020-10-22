【霜降二十四節氣】易感冒便秘抑鬱　霜降8食物吃蓮藕蘋果淮山湯

霜降（10月23日），是秋季最後一個節氣，也是秋季進入冬季的過渡期。霜降的特點是日夜溫差大，秋燥明顯，霜降後，秋意更濃，冷空氣南下愈來愈頻繁，容易引致感冒。因此，霜降養生要重視保暖，預防受涼，飲食調理方面，注意健脾養胃，調補肝腎。 文：健福堂中醫診所註冊中醫師畢麗虹

霜降時節日夜溫差大，容易受涼，易患感冒、鼻塞流涕、咳嗽等呼吸道疾病，應多吃白蘿蔔、生薑、蘇葉、南瓜等食物。（資料圖片）

霜降養生首要保暖，其次防秋燥、防秋鬱

▼霜降知多啲！（按圖了解👇👇👇）

飲食調理方面，宜用緩慢平和藥物進補，注意健脾養胃，調補肝腎，多吃健脾、生津、潤燥的食物。

▼霜降8種食物（按圖了解👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

霜降養生貼士

▼1. 吃散寒食物防感冒：（按圖了解👇👇👇）

秋末時節日夜溫差大，容易受涼，易患感冒、鼻塞流涕、咳嗽等呼吸道疾病，應多吃白蘿蔔、生薑、蘇葉（紫蘇葉）、南瓜等食物。白蘿蔔性涼，味辛甘，有清熱化痰的功效；生薑性微溫，味辛，可祛寒、平喘、化痰；蘇葉性溫味辛，有助散寒；南瓜含維生素E和胡蘿蔔素能增強身體免疫力。

▼2.吃白色食物潤肺：（按圖了解👇👇👇）

霜降時秋燥明顯，秋燥表現為口乾、唇乾、咽乾、便秘、皮膚乾燥等，應多吃芝麻、蜂蜜、梨、銀耳、百合等。芝麻、蜂蜜有潤腸通便之功效；梨、銀耳、百合等白色食物有潤肺、生津之功效。

▼3.飲玫瑰花茶及運動解鬱：（按圖了解👇👇👇）

晚秋時節，淒風慘雨、草枯葉落的景象容易引起人憂思、抑鬱，應多飲玫瑰花茶，玫瑰花性溫，味甘微苦，有行氣，解鬱，養血之功效。另外，適當的運動，如登山等戶外活動也有助令心情舒暢。

▼4.注意保暖：（按圖了解👇👇👇）

在霜降節氣要注意肚子和腳部保暖，尤其女性不要穿露肚臍的衣服、船形／涼鞋或薄襪，應改穿遮蓋肚子的衣服或褲子，和穿能遮蓋腳面的鞋。老年人秋冬膝關節炎易復發，所以到了秋冬應特别小心，注意膝關節的保暖。

▼5.鞏固肺氣穴位：

霜降時期關注對肺部的養生保健，提升肺部活力才能抵抗冬季頻繁的感冒等疾病干擾。每天堅持按摩以下列缺穴、合谷穴、足三里穴三個穴位，可以鞏固肺氣，調理脾胃功能。（按圖了解👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

▼6.霜降湯水

在乾燥的秋冬之季，與其多喝水，不如多喝湯，湯能更快轉化成人的體液。霜降進補，其實就是為了入冬禦寒作準備。不過，秋冬進補需謹慎，以養護脾胃為基礎，以免過份進補。

西洋菜陳腎豬骨湯：滋陰清熱、健脾消滯（按圖了解👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

響螺肉玉竹淮山湯：滋陰補腎、養肝、潤脾肺（按圖了解👇👇👇）

蓮藕墨魚湯：補血滋陰、清熱安神（按圖了解👇👇👇）

健福堂中醫診所註冊中醫師畢麗虹（撰文者提供）

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