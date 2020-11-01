【火鍋飲品】五花茶傷胃汽水易致胃漬瘍？火鍋宜飲酸梅湯4飲品

火鍋是香港人最愛的飲食活動之一，一到秋冬更是「烚下烚下」的最佳季節，不少人在吃火鍋打邊爐時喜歡一啖肉一啖汽水啤酒，既涼快又舒暢！不過，有中醫指出，打邊爐時飲高糖分及有氣的飲品，非常傷胃，容易引起胃脹、胃氣、胃痛等症狀。究竟哪些應該飲？哪些不宜飲？你打邊爐時最愛喝的飲品健康嗎？ 文：健福堂許植輝注冊中醫師

打邊爐時，燥熱積於口腔、咽喉、大腸等消化道中，在進食時可配以清熱降火的飲品，如竹庶茅根水、羅漢果茶、菊花茶等。（Instagram @superandy333）

打邊爐不健康？

打邊爐在香港是四季皆受歡迎的飲食方式，尤其冬天更是聚會的好選擇，但是經常打邊爐並不健康。打邊爐時常進食大量肉食，含嘌呤和鹽分過高，可引發痛風及腎氣變弱，如多夜尿、腰痠腳軟、易蒼老等。在中醫學上打邊爐偏於燥熱，易使人上火，易致牙肉腫脹、口瘡、口氣、腹瀉等病症。

打邊爐時，燥熱積於口腔、咽喉、大腸等消化道中，在進食時可配以清熱降火的飲品，如竹庶茅根水、羅漢果茶、菊花茶等，可令上火的症狀緩解。雖然吃熱食時飲用冷飲會感到非常舒暢，但冷熱交替過急對胃傷害很大，最好還是飲用室温或微涼的飲品。此外，飲用高糖分及有氣的飲品，如汽水或啤酒等，會令胃難於承受，引起胃脹、胃氣、胃痛等症狀出現。

▼打邊爐時不宜飲什麼？（按圖了解👇👇👇）

1.汽水：高糖分且有氣，刺激胃粘膜，除了胃痛外，嚴重更可致胃潰瘍

2.啤酒：啤酒和汽水一樣高糖分，而且含酒精，比汽水更傷胃，更會增加痛風風險

啤酒和汽水一樣高糖份，而且含酒精，比汽水更傷胃，更會增加痛風風險。（資料圖片）

3.五花茶：寒性偏重，腸胃虛弱人士飲用會更傷胃，易出現嘔肚頭暈腹瀉等症狀。

4.果汁：尤其濃縮果汁，高糖低纖、過於滋膩，影響腸胃吸收，選擇鮮果汁好一丁點 ，但最好少量飲用。

打邊爐時建議飲品：

▼1.桂花烏龍茶 （按圖了解👇👇👇）

功效：性偏涼，可消火鍋的油膩感和降火

▼2.酸梅湯（按圖了解👇👇👇）

功效：幫助消化、解膩生津、下火

▼3.竹庶茅根水（按圖了解👇👇👇）

功效：降火潤燥、袪濕、加強消化

注意：糖分高，不可過量飲用，每次最多飲2杯共500毫升。

▼4.菊花蜜（按圖了解👇👇👇）

功效：清肝明目、降火、養胃

▼同場加映：消滯穴位（按圖了解👇👇👇）

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