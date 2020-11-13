【關節炎】紅棗枸杞8種中藥補品勿亂吃？易上火致發炎類風濕加劇

大家聽到類風濕性關節炎都會覺得患者因為身體虛弱，需要吃一些補品來補氣、補血、增強抵抗力，但其實有些補品是類風濕性關節炎患者不能碰的，若吃了上火反而會讓發炎症狀加劇。

類風濕性關節炎患者能吃補品嗎？

對於中醫來說類風濕性關節炎是一種發炎的症狀，且根據每個人的體質差異，發炎的狀況也不盡相同，大眾很容易誤解補品的功用，常會認為補品是要給生病、體質虛弱的人吃，台灣施丞修中醫診所院長施丞修表示：「實際上體虛又分虛熱跟虛寒，補品對於這兩種體質的功用不太一樣。」

施丞修表示：「如果患者是虛寒體質，不太怕熱，且類風濕性關節炎沒有發作，偶爾吃一些中藥補品是可以的，但如果是容易上火、口乾舌燥、怕熱的體質，就不適合吃補品，因為吃了之後體感溫度會上升，身體就容易發炎，類風濕性關節炎的症狀就會加劇。」

▼類風濕性關節炎患者不能碰的8種中藥補品（點擊下圖看清！👇👇👇）

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容易上火的熱性補品，類風濕性關節炎患者盡量不要碰！

枸杞：枸杞含有豐富的B胡蘿蔔素，可以保養眼睛，但不宜吃多，而且不只有炎症的人，感冒、高血壓、性情急躁的人也不宜過量。

紅棗：紅棗有豐富的鐵、維他命、蛋白質、脂肪，有補血的作用，能安神、提高免疫力，但也屬於容易脹氣的藥材，不適合燥熱體質且經期來的女性。

當歸：當歸可以調整生理期、保養心血管器官，但對於體質燥熱的人，是容易上火的中藥材。

黃耆：吃黃耆可增強免疫力，補氣，但不適合體質濕熱的人，食後也會助熱，引發發炎症狀。

人參：人參有增強免疫力、降血糖、抗癌等功效，但正在發炎的體質不適合吃人參。

四物湯、八珍 、十全：四物是補鐵、補血的四種中藥，當歸、熟地、川芎、芍藥合在一起；而八珍就是四物再加上四種補氣的中藥材，人參、白朮、茯苓、甘草；十全又是八珍再加上兩種中藥材，黃耆、肉桂，愈吃會愈燥熱，不適合免疫疾病患者。

薑母鴨：薑是非常燥熱的食材，尤其是老薑，多吃容易上火。

羊肉爐：羊肉相較於於其他肉品來說，對人體其實很好的，而熱性體質不能吃羊肉爐的原因是因為裡面還有其他熱性的中藥材，因此也需要特別注意。

施丞修說：「在選擇要不要吃這些補品之前，要先跟中醫師確認過自己近期的體質是屬於哪一種類型，如果貿然的就直接吃，會使發炎的情況難以控制。」

治療類風濕性關節炎 中醫注重調整免疫系統

中醫在治療類風濕性關節炎時，注重調整免疫系統的平衡，跟西醫抑制類風濕性關節炎的症狀截然不同，施丞修說：「中醫會先判斷患者的體質，像是熱性體質就有分濕熱、燥熱、瘀熱、虛熱、血熱。」濕熱跟燥熱完全相反，甚至有些人的身體可能還會上熱下冷，調整起來就會比較複雜。但也沒辦法保證一直都處在平衡狀態，因為民眾還是會無法判斷食物寒熱屬性，有可能會飲食不當，但透過體質的調理，讓免疫系統處在最佳平衡狀態，自然而然類風濕性關節炎的症狀就會減少。

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