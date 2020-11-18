【瘦面穴位】熬夜暴食致眼腫面腫？12個穴位去水促代謝拜拜包包面

愛美女性都愛追求瘦小臉、瓜子臉，但有時因飲食失調、熬夜等問題，造成浮腫、倦容，該如何改善呢？台灣中西醫師陳至奐醫師表示，可多揉壓臉部穴道，幫助疏通經絡、促進代謝，就有助改善臉部水腫的問題喔。

熬夜通宵、飲酒作樂，隔天早上可能就會發現自己一臉倦容外加臉部浮腫，該如何才能改善？台灣中西醫師陳至奐醫師表示，臉部有很多穴道，適度揉壓可以疏通經絡、促進水分代謝，也可讓臉部線條更好看！

▼瘦小臉穴位（點擊下圖看清！👇👇👇）

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以下穴位能促進代謝、增進循環，有助改善疲勞、消除倦容：

1. 太陽穴：頭部側面，眉毛外側凹陷處。

2. 攢竹穴：眉頭凹陷處。

以下穴位有助於促進血液循環、幫助代謝，讓臉部線條緊實：

3. 迎香穴：位於鼻孔向外與法令紋（鼻唇溝）相交之處。

4. 巨髎穴：瞳孔垂直往下，與鼻翼下緣相交之處。

5. 顴髎穴：眼角垂直往下，位於顴骨下緣凹陷處，位置與迎香穴齊平。

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以下穴位位於臉頰外緣，適當揉壓能幫助放鬆緊繃的肌肉，讓臉部線條更好看：

6. 下關穴：臉頰左右兩側、鬢角下方凹陷處，此穴位在張口時會凸起。

7. 頰車穴：臉頰左右兩側靠近下顎關節處，當牙齒用力咬合時凸起的最高點。

8. 大迎穴：嘴唇左右兩外側斜下，下巴骨頭的凹陷處。

以下穴位能刺激淋巴循環、促進代謝，幫助消除臉部浮腫、水腫問題：

9. 聽宮穴：張口時，耳中央前方的凹陷處。

10. 耳門穴：聽宮穴上方0.5寸凹陷處。

11. 聽會穴：張口時，耳垂前方下緣凹陷處。

12. 天突穴：喉嚨下方，左右鎖骨中間的凹陷處。

陳至奐醫生補充，上述臉部穴位可單點加壓、或採握拳繞圈的方式同時揉按數個穴道，亦可藉由塗擦乳液時輕輕按摩、推拿；持續按摩臉部穴位，就有助於改善臉部線條，讓臉型更好看喔！

▼同場加映：如何分辨自己是「真肥」或「虛肥」（水腫）？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】