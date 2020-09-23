【經痛穴位】紓緩經痛3個手腳穴位隨時按得　大力冇用點按至啱？

經期不順是每個女性每個月都要面對的煩惱，尤其經痛問題更是讓人苦惱不已。台灣中西醫師陳至奐醫師表示，經痛時不妨試試穴道按摩，像是三陰交穴、血海穴、合谷穴等穴位有助於經期調理、活血化淤、紓緩疼痛的效果；建議可依照個人經痛狀況增加穴道揉壓的次數，只要按到穴位有痠脹感即可，就有助於紓緩經期不適。

▼經痛緩解3穴位（按圖看清👇👇👇）

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舒緩經痛的穴道包括：

1. 血海穴：位於大腿內側，髕骨距離膝蓋約2吋（約為手指三指寬），股四頭肌肉前端內側隆起處。此穴有助活血化瘀，調理婦科問題。

2. 合谷穴：位於雙手手掌虎口處。此穴可紓緩疼痛、幫助經期調理。

3. 三陰交穴：位於小腿內側，踝關節內側上方約3吋（約為手指四指寬）處。此穴有助於調和內分泌問題，並能緩解經痛不適。

台灣陳至奐醫師表示，穴道按摩時力道不用太大，只要揉壓時可讓穴位出現痠脹的感覺即可，若經痛狀況較嚴重者建議可增加穴道按壓的次數，就有助於緩解經期不適。

穴道按摩相關問題，建議諮詢「中醫」。

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