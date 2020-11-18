減肥｜洪金寶168斷食法致暴瘦！斷食8大秘訣助防癌第1餐幾時食？

斷食法之中，以168斷食法較為人熟識和受歡迎，連68歲的洪金寶也在太太監督下以168斷食法積極瘦身，引致身形暴瘦、加上出入以輪椅代步而備受關注。不過，近日他在一健康節目中解釋，自己只是減磅瘦了十幾磅，健康絕對沒問題！ 斷食法真的適合所有人嗎？除減肥排毒外，斷食還有什麼益處？斷食時的食物選擇有限制嗎？會否對健康造成影響？

168斷食法是什麼？

168斷食法屬間歇性斷食法，指每日有16小時不進食，其餘8小時可進食，食物的選擇和分量沒特別限制，各種營養均有攝取便可，執行的時間長短都沒有指定。

▼ 洪金寶在太太建議下實行「168斷食法」，減肥效果最有效！（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

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香港營養師學會認可營養師黃鶯表示，有些人能透過168斷食法成功減重，能於短期內見效，因為限制進食時間，某程度上也減少總體熱量攝取。

▼ 168斷食法幾點食第一餐？（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）

「168斷食法」可按自己的作息時間來控制，例如在正午12:00吃第一餐，晚上8:00前吃完晚餐，然後持續16小時禁食。不過營養師提醒，如果在8小時內任意進食，結果熱量攝取多過身體所需的話，也無助減肥。

對於早起床的人，舉例早上7:00起床吃第一餐，下午3:00前要吃完當天最後一餐，晚上11:00睡覺，實踐「168斷食」來減肥會有難度，欠缺持續性與實用性。

建議可選實務性較佳的時間，例如早上11時至下午7時，有助持續地實踐間歇性斷食。

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斷食有什麼益處？

▼斷食除了有助減肥外，還可有助防癌？（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）

據《自然》期刊的一項研究發現，斷食有助抑制癌細胞。研究中找了14名患有代謝綜合症的參加者，要求他們在連續4星期，每日都斷食超過14小時，並在斷食前後收集血液樣本。

結果發現，斷食後，參加者抑制癌細胞，及修復DNA的蛋白質大大增長。同時，參加者的BMI（身高體重指數）、腰圍和血壓都有所下降。研究人員同時發現，斷食有助防癌、防糖尿病和防老化，及改善代謝綜合症。

▼ 168斷食法雖然益處多，但如果飲食不當，仍會帶來不同的問題（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）

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168斷食點食好？

168斷食除了要注意進食時間外，也要注意有否攝取足夠的營養，即碳水化合物、蛋白質、蔬菜和水果等，在可進食的8小時內，宜平均安排進食時間，給胃部有適量時間消化上一餐的食物。

▼ 168斷食法入門小貼士（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）

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雖然食物選擇上沒有特別限制，但建議大家仍要控制分量，和配合適量運動，才能促進減肥效果。另外，也建議大家吃非精製、非加工、低脂及低卡的食物，並適宜選擇碳水化合物（全穀類、燕麥、藜麥及根莖類蔬菜等）。同時，也要選擇優質蛋白質食物，例如海鮮、瘦肉和大豆。當然，也要攝取蔬果纖維，每餐至少食1碗菜。而油脂方面，也要選擇健康的油脂，如橄欖油及堅果。

▼ 斷食肚餓點算好？有咩人唔好試斷食？有咩要留意？（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）

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