衰老｜每日1杯汽水加速衰老4年易心臟病　消委會22款高糖飲品清單

老化是人生必經階段，但延緩老化或加速老化卻跟你的生活習慣有關。研究發現飲汽水是加速老化的元兇之一，分分鐘令你未老先衰，並會增加患心臟病、糖尿病，甚至是患癌風險。究竟飲汽水對健康影響有多大？無糖飲料又是否真的有益無害？

抗衰老，首要改變日常習慣，原來飲汽水，是抗衰老大忌，含糖或碳酸飲品會愈飲愈老？

研究發現碳酸飲品是造成細胞加速老化的元兇。（Unsplash／@innaka13）

飲汽水細胞會老化？

加州大學（University of California）研究，指碳酸飲品是造成細胞加速老化的元兇。研究找了5309名介乎20至65歲，沒有糖尿病或心血管疾病病史的人參加。研究人員收集了參加者的DNA樣本，同時紀錄他們飲用汽水、含糖飲品（如果汁飲品、運動飲品、能量飲品）、無糖汽水（diet soda）、100%果汁等的資料。

▼飲汽水點影響健康？研究有咩發現？（按圖 👇👇👇）

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結果發現，每日飲用8安士（約236毫升）汽水（sugar-sweetened sodas）的人，會令端粒（telomere）長度縮短，加速老化約1.9年。而每日飲用20安士（約591毫升）汽水的人，端粒長度更會進一步縮短，會加速衰老約4.6年。不過研究指，飲用無糖汽水或非碳酸飲品，則沒有影響。

端粒，是位於細胞染色體末端的結構，每次細胞分裂後，就會變短。換句話，端粒可理解為基因的生理時鐘，過去也一直被指和壽命有關。端粒長度短，會增加患慢性疾病風險，包括心血管疾病、糖尿病，及膀胱癌。端粒受損也會增加患肺及心血管疾病風險。吸煙和心理壓力等因素，也會影響端粒長短。飲汽水除了會令你加速衰老外，更會增加你的患病風險。想愈活愈年輕，或者凍齡，就要少飲為妙了！

經常飲汽水增患慢性疾病風險，包括心血管疾病、糖尿病，及膀胱癌。（Unsplash／@blsnki）

含糖飲品加速衰老

除了汽水外，甜味飲品也是令你加速衰老的原因之一！攝取太多糖分，除了會令你體重上升外，還會令皮膚變差，經常出現暗瘡、女性經期荷爾蒙失調，甚至提早出現皺紋及老化！

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那麼，你又知道市面上的甜味飲品含幾多糖嗎？消委會早前測試市面共51款甜味飲品，包括能量飲品及果汁飲品等。結果發現，部分飲品原來含糖量極高，飲一支相等於進食約13粒方糖！

▼按圖睇消含糖量高的飲品 👇👇👇：

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有些飲品飲落十分甜，卻標示不含糖，其實是添加了甜味劑。由於甜味劑不能完全被人體消化或吸收，故此不會提供能量或影響胰島素及血糖水平。

▼零糖分但含甜味劑的飲品一覽（按圖👇👇👇）：

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無糖就等於健康？

不少減肥人士或會以「甜味劑飲品」代替普通含糖飲品，以為不含熱量便能達到減肥效果。但其實經常飲用添加甜味劑的飲品，可能愈飲愈肥！

▼甜味劑會造成什麼健康影響？ （按圖👇👇👇）：

不少研究報告指出，飲用甜味劑飲品有機會增加人體對甜食的慾望。因為甜味劑的甜度很高，長期食用含甜味劑的食物有機會過度刺激味蕾，令人追求味道更甜更濃的食物。結果愈吃愈甜，不知不覺間攝取更多糖分，未能達到減肥的效果。

加上，部分研究報告指出甜味劑雖然不能被身體吸收，但或有機會令腸道菌叢產生不良反應，影響腸道環境。

根據國際癌症研究機構（IARC）旗下的科學家統籌的大型公眾健康研究報告中的數據，指出每天飲用含甜味劑的飲品，會與增加患上循環系統疾病和心血管疾病的風險有關，例如冠狀動脈疾病（簡稱冠心病）和中風等。

▼了解冠心病症狀（按圖👇👇👇）：

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（資料來源：The Guardian）

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