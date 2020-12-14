【瑜伽動作】促進腿血液循環助心血管健康！放鬆腿肌肉必學呢5式

如果腿部血液循環不良，會讓血管收縮，導致末梢血管的血液就沒辦法順利流回心臟，就會讓肌肉缺血，因此，如果心血管要健康就得將腿部肌肉放鬆。瑜伽這項運動，能透過柔和的伸展方式將腿部肌肉伸展，能讓血液回流到心臟避免血管收縮，同時還能消除腿部水腫，讓雙腿線條更加好看。
▼5組伸展腿部瑜伽促進血液循環（按圖了解👇👇👇）
龍式 Dragon pose
步驟1：跪在瑜伽墊上，將右腿往前跨出，彎曲90度。
步驟2：將左腿打直往後伸展，雙手撐在瑜伽墊上，上半抬至45度。
步驟3：停留3~5個呼吸後，換腳執行。
蜻蜓式 Dragonfly pose
步驟1：坐在瑜伽墊上雙腳打開，盡量能開到90度以上。
步驟2：慢慢將身體往前傾，膝蓋盡量不要彎曲，雙手往前延伸。
步驟3：伸到覺得不行再伸時，停留3~5個呼吸。
坐姿前彎式 Seated Forward Bend
步驟1：坐在瑜伽墊上，雙腳打直。
步驟2：吸氣將上半身往前傾，雙手握住腳底板。（如果柔軟度不夠，可將膝蓋微微彎曲）
步驟3：停留3~5個呼吸後，回到初始位置。
瑜伽這項運動，能透過柔和的伸展方式將腿部肌肉伸展，能讓血液回流到心臟避免血管收縮，同時還能消除腿部水腫，讓雙腿線條更加好看。（Conscious Design/Unsplash）
下犬式 Downward-Facing Dog
步驟1：呈跪姿做準備動作。
步驟2：雙手與腳用力將身體撐起，頸部放鬆，讓頭部自然垂下，手腕根部與地面保持平行。
步驟3：停留3~5個呼吸後休息。
仰臥英雄式 Reclining Hero Pose
步驟1：跪在瑜伽墊上，吸氣將上半身往後躺，用雙手先撐在後面。
步驟2：慢慢地將身體躺平後，將雙手往後貼在瑜伽墊上。
步驟3：停留3~5個呼吸，再慢慢用手將身體撐起。
相關文章：【每日3分鐘】強化心血管只需抬抬腿？預防心臟病全身肌肉都在動
延伸閱讀：
【本文獲「運動星球」授權轉載。】