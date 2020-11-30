凍齡｜59歲劉德華食素養生　減肥助防癌茹素8須知唔食肉會貧血？

劉德華現年59歲，仍維持良好的身形和外貌，令人不禁好奇其養生之道。而近日網上流傳他到餐廳食飯的餐單，都是清一色的素食，茹素是否就是他凍齡的秘訣？吃素有什麼益處？真的可以達至營養均衡？又有什麼要注意？

劉德華曾透露自己因太太關係，和女兒一起茹素，娛樂圈中還有哪些藝人奉行素食？

▼ 劉德華素食餐單有乜？還有哪些藝人茹素？（按圖👇👇👇）

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▼ 食素原來也分幾種，有些會吃蛋，有些連蛋也謝絕。雖然素食主義愈來愈普遍，但不吃肉是否也能攝取到全面的營養素？茹素有什麼地方需特別注意？（按圖👇👇👇）

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1）素食分幾多類？

一、蛋素食：除了食動物的蛋類食物，不會進食所有其他動物性食物和任何奶類製品。

二、奶素食：不吃動物性食物和蛋類，但會食用奶類食物。

三、蛋奶素食：即不吃來自動物的食物和其相關製品，但吃蛋類和奶類製品。

四、純素食：是最嚴格的素食種類，所有動物的蛋類、奶類、肉類、內臟、甚至來自動物的食品都不會進食，連燕窩、蜜糖亦包括在內。

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2）素食者比較不會胖？

吃素不容易變胖，但其實這樣的說法有個大前提，也就是要有正確的飲食觀念才能成立。

由於肉類停留在腸道的時間較久，讓人有飽足感，有些人改吃素後，容易感到肚子餓，造成吃進更多的食物；或是因為素食味道清淡，添加更多的油、調味料來增添風味，都會在無形中攝取進更多的熱量。

3）素食者要補充維他命B12？

美國及加拿大地區建議每天維他命B12攝取量：19歲以上男女為2.4微克；懷孕婦女為2.6微克；餵哺母乳婦女為2.8微克。德國建議一般市民應每天攝取3.0微克維他命B12，同時未有限制每天最高攝取上限。

假如你是蛋奶素食者，對於B12不足的問題，並不需擔心，因為牛奶、奶製品及蛋類有足夠的B12供應：

一般牛奶（250毫升）：1.2-1.4微克維他命B12

脫脂牛奶（50毫升）：1.3微克維他命B12

雞蛋煮熟（2隻大）：1.5-1.6微克維他命B12

普通／低脂（175克）：0.05微克維他命B12

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4）不吃紅肉缺乏鐵質？

鐵質有血紅素鐵（Heme Fe）和非血紅素鐵（Non-Heme Fe）兩種。肉食中有齊兩種鐵質，血紅素鐵佔40%，非血紅素鐵佔60%；而植物中的全部鐵質均為100％非血素鐵。雖然血紅素鐵較易被吸收，但只要盡量生食蔬果，在蔬菜中的維他命C協助下，鐵質吸收率可增加到6倍！非血紅素鐵質的淨吸收率反比血紅素鐵質高。

另外，血紅素鐵質雖然較易被吸收，但肉食及加工製品當中的磷酸卻會阻礙鐵質吸收，因此，吃肉也不一定吸收足夠鐵質，一樣有機會患上貧血。

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▼ 同場加映：怎樣才算為懂配搭的素食者呢？答案就是要每天進食以下四大種類的食物（按圖👇👇👇）：

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5）長期吃素會臉黃？

註冊營養師劉子欣解釋，素食者臉黃的原因，很大機會源於類胡蘿蔔素（Carotenoid），這種有機色素存在於橙、黃、紅色的食物中，例如︰甘筍、南瓜、番茄、芒果及粟米中。如長期攝取血液中的類胡蘿蔔素含量就會過高，令皮膚變黃，例如手掌心及腳掌會特別顯色，不過這對健康無礙。若少量或暫時禁食橙黃色蔬果，色素就會淡掉，膚色變回正常。

素食者需要廣泛且均衡的吸取多色蔬果、豆類及五穀類等營養，想避免皮膚看來枯槁乾燥，必須適當地補足油分，譬如牛油果、果仁及橄欖油等的健康油脂選擇。

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▼ 食素可防癌？仲有咩益處？（按圖👇👇👇）

6）食素可防癌？

許多研究指出吃太多肉和大腸癌等癌症有密切關聯，國際癌症研究基金會（IARC）也把豬肉、牛肉等紅肉，列為可能致癌的2A級癌症風險因子食品。雖然並非吃紅肉就一定會致癌，但若能減少攝取，甚至不吃，相對於其他人來說風險便大大減低。

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7）腸胃差食素有助改善？

對於腸胃不好的肉食主義者來說，深怕肉吃下去導致消化不良，引起腹痛。其中像是豬肉、牛肉因為纖維較粗，停留在腸胃中的時間較久，造成負擔，愛吃這些東西的人腸胃容易比一般人感到不適。

相較之下，對於飲食清淡的素食者而言，腸胃的負擔就相對較小，較不容易有便秘、腹痛等問題。

8）食素要注意？

▼ 食素點樣可以健康啲？和肉食者一樣，也要均衡飲食，攝取多元化食物種類，以便吸收各種營養素。食用油也一樣，要輪流變化使用。還有什麼需要注意？（按圖👇👇👇）

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