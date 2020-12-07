骨質疏鬆｜47kg中年女輕微滑倒骨盆裂開！10個高危因素矮瘦要小心

年過40、50歲，還能維持輕盈的體重，是許多女人的夢想，然而體重過瘦、身材太纖細，到了更年期，罹患骨質疏鬆，竟然造成慘痛下場！台灣醫師上節目就分享，自己的太太57歲從以前至今都保持47公斤體重，不料在爬山時只是輕微滑倒，跌坐在地上，造成骨盆裂開，後果不堪設想。

台灣婦產科醫師張甫行日前在《健康2.0》節目中，分享女性在更年期時間，因忽視骨質疏鬆症，很可能產生嚴重的下場。他舉例自己的太太為例，因為身材保養得宜，纖細苗條，即使正常吃飯也能夠維持47公斤體重，一路到57歲，即便生過小孩體重也沒有劇烈的變化，甚至有中度骨質疏鬆症的現象。

骨質疏鬆的高危因素？（按圖👇👇👇）：

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「有一天太太跟朋友去爬山，當天下了一些雨，走路就滑倒，一屁股坐下去，骨盆就裂開了。」張甫行表示，當下太太只是輕微的跌倒，結果卻造成這麼嚴重的後果，而且「這件事還不只一次！」他說，有一次太太出門買東西，結果乘車時司機突然緊急煞車，手指頭輕微碰到地板，結果竟造成指尖的骨頭裂開。

由於中年婦女罹患骨質疏鬆症，一點輕微碰撞就造成嚴重傷害，讓在場觀眾也大吃一驚，張甫行說明，這些案例很常發生在身材纖細的女性身上，像自己的太太身高164公分，體重僅47公斤，BMI值偏低，會建議更年期婦女可以將BMI值增加，將肌肉脂肪都提升。

另外他也提醒，除了骨質疏鬆症之外，如果出現睡眠障礙、情緒波動、皮膚乾澀、月經異常、性慾減低、陰道乾澀、頻尿等症狀，也儘快抽血，抽雌激素、黃體激素、濾泡激素，就可以知道是否接近更年期，而最重要的是務必也測「骨質密度檢測」，儘早能了解自身狀況。

▼同場加映：骨鬆操預防骨質疏鬆（按圖 👇👇👇）

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