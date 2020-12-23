【健忘】原地踏步30秒檢測腦退化　8款補腦食物香蕉核桃仲有...

健忘、專注力變差，情緒易失控？這些可能是腦退化的先兆。腦退化不只發生長者身上，年輕也會出現腦退化。台灣醫學節目《醫師好辣》提供一個簡單測試，可知腦部退化情況，甚至從步姿也可看出腦部的端倪，預防腦退化有什麼貼士？哪些食物可補腦？

健忘、做事「甩漏」、對處理數字感困難的話，小心可能已經出現腦退化情況！腦退化有什麼徵狀？

經常忘東忘西、做事「甩漏」、容易迷路、對處理數字感到困難的話，要小心腦退化！(freepik)

▼腦退化不同階段的症狀（按圖👇👇👇）

+ 10 + 10 + 10

相關文章：【腦退化檢測】常迷路忘記星期幾？分辨腦退化還是老化的10件事

原地踏步測出腦退化

除了上述症狀，台灣神經外科醫師魏銘政在醫學節目《醫師好辣》提出一項只需30秒的簡易測試。

▼腦退化自我檢測：（按圖👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

測試結果受肌力影響？

魏醫師指，有年輕患者測試時亦會嚴重偏離定點位置，有機會出現腦退化跡象，也可能肌力影響而出現這結果，長者本身的肌肉力量差，這測試結果未必完全準確。

步姿反映腦部疾病

另外，一些日常行路的步姿也有機會反映患上腦神經疾病例如柏金遜症，或因腦積水引起的腦部疾病。

▼哪些步姿反映疾病？（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

行路時腳拖地：腦積水

常態性的水腦症，即腦積水壓迫著腦部，導致行路失衡和不穩、小便失禁，甚至失智症。患者的步態可能都會異於常人，例如雙腳像被地板黏在一起、行路時雙腳的寬度較大、因脊髓損傷所以腳抬得較高。

小碎步：柏金遜症

魏醫師在節目分享了一個案例，一名60多歲的患者因為小碎步行路，所以經常跌倒，他後來確診柏金遜症。由於柏金遜症患者的腦部缺乏多巴胺，沒有足夠力量挺胸，所以行路時會缺乏挺脊椎的力量，故出現駝背，手部力量亦如是，所以行路時會一小步一小步地行小碎步，並會手抖。

燕麥核桃香蕉奶防腦退化

▼台灣營養師高敏敏在節目中推薦燕麥核桃香蕉奶，指有補腦作用。燕麥核桃香蕉奶製作：（按圖👇👇👇）

她表示，身邊有長者每天早上都會吃燕麥配牛奶，下午習慣吃香蕉和一小把堅果，這四類食物的營養對腦部均有益處。

另外，還有什麼食物有補腦功效，有助預防腦退防？

▼8種補腦食物：（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

相關文章：【補腦食物】食花生增強記憶 8大食物藍莓南瓜籽失魂魚剋星

▼同場加映：腦退化會影響認知，更有機會演變成失智症，如何預防失智症？（按圖👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

相關文章：【腦退化】腰圍變粗記憶力變差？防失智9大習慣每天食1匙橄欖油