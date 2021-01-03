【胃氣脹】常放屁打嗝因食太快？預防7招減脹氣少吃椰菜花多食薑

有時吃飽後不禁會打嗝，或是肚子感到脹氣，這類現象很普遍也很正常，但若過度頻繁脹氣，且持續感覺不舒服，可能就要檢視一下自己的飲食內容，或是消化系統是否有問題囉！今天就帶你一起來看看有哪些食物是容易脹氣者需要避免的，以及該如何減少脹氣的情況發生。 撰文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼預防與減少脹氣的方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

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脹氣與成因

當腸胃道裡有大量的氣體時，人會感到腹部脹脹的不舒服，常見的原因是食物在腸胃裡消化時，自然地產生氣體，或是人在吃飯、喝水、說話時，也可能吞下一些空氣。但因人體本能反應，會藉由放屁或打嗝排出氣體。

預防與減少脹氣的方法

1. 慢慢吃且少聊天

吃飯喝湯的速度過快，或是邊吃飯邊聊天，都容易不自覺吞下許多空氣。若放慢進食速度，專心吃並少說話，就能減少脹氣的情況發生。

2. 吃飽後適度運動

研究發現，飯後適當的運動（如散步等輕量運動），可幫助胃腸道排出氣體，減少脹氣現象。

3. 別吃太多纖維

纖維對人體有許多好處，可以幫助調節血糖平衡和排便。但是高纖維食物卻也容易在消化過程，產生過多氣體。研究發現，減少高纖飲食，可以幫助減緩自發性便秘（Idiopathic constipation，原因不明的慣性便秘）患者的症狀。高纖維的食物包括各種豆類、水果（如蘋果、梨子等）、原粒燕麥、椰菜花等。

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4. 避免高油脂的食物

油脂是人體重要的能量來源，但較難消化，所以會使食物在腸胃中滯留較久的時間（胃排空時間較久），如此一來，食物會在腸胃中發酵產生氣體，演變成脹氣，所以盡量減少飲食中的脂肪含量，可幫助減緩脹氣狀況。

5. 避免喝碳酸飲料和香口膠

很多人都有喝碳酸飲料（如汽水）不久後打嗝的經驗，因為碳酸飲料中的二氧化碳，會直接導致脹氣。香口膠也會在咀嚼時不自覺吞下更多空氣，導致脹氣。

6. 吃薑

薑除了可以驅寒，還可以幫助消化系統的運作，它含有排氣劑（Carminative），可幫助減少胃腸道中的過量氣體。2013年有研究證實，薑確實能幫助緩解腸胃不適的問題。

7. 對食物的不耐症或過敏

有時脹氣可能是由於吃下某食物導致過敏，或患有對某食物的不耐症（Intolerance），而產生過多的氣體累積在腸胃裡，通常小麥、乳糖、蛋等，都可能引起這種問題。由於過敏或不耐症的食物來源因人而異，沒有明確指出某食物會影響某群人，所以想避免此類脹氣的原因，最好還是靠自己寫飲食紀錄來觀察與追蹤。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：老是脹氣不舒服 7種方式預防並減緩】