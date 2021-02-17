抽筋｜半夜小腿抽筋痛醒？3個急救穴位助血液循環按腳底兼防脫髮

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-02-17 21:00

半夜小腿突然抽筋痛醒，若是情況經常出現造成失眠，更會影響健康。除了找出原因，對症下藥，也可透過按摩穴位改善。以下為你介紹3個穴位，讓你在小腿抽筋的時候緩解痛楚。即時平常沒事的日子，也可刺激血液循環，防止抽筋。

抽筋是由於血液循環不良，導致小腿的血液無辦法順暢地回流至心臟，於是體內的廢物就積聚在小腿，最後引起肌肉痙攣。抽筋的痛楚即使只持續一兩分鐘，但要是經常出現也是一大困擾。

▼抽筋有哪些情況？原因是什麼？（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 10 + 10 + 10

相關文章：【抽筋】缺鈣流汗9大原因小腿常抽筋即時紓緩第1件事很多人做漏

台灣媒體《早安健康》引述了韓國中醫師金素興推介的3個在腳部穴位，大家可以一邊學習，一邊試着去按壓，改善身體的血液循環，迎接更優質的睡眠。

▼3個小腿抽筋急救穴位（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

1. 湧泉穴

湧泉穴位於腳底，是距離心臟最遠的部位，按壓湧泉穴有助腳部的血液回流到心臟，除了可以定心，亦可以減輕抽筋的症狀。湧泉穴屬腎經，按壓此穴道還可提升腎機能，進而保健骨骼，改善白髮、脫髮問題。

▼同場加映：經常半夜腳抽筋可能是這5種原因（點擊下圖看清！👇👇👇）

相關文章：【抽筋】常半夜腳抽筋可能心臟病！補鈣保暖搞唔掂或5大疾病導致

2. 中都穴

中都穴位於小腿的內側面，位置是內踝尖和膝蓋的中間點，維持按壓10秒除了可以紓緩抽筋，更可以化解腹、腰痛等症狀。由於中都穴屬肝經，多用作治療肝臟疾病，同時也有助改善婦科症狀，如經痛、月經失調、月經過多等問題。

3. 陽陵泉穴

陽陵泉穴則在大腿外側，膝蓋下方約兩吋位置。除了按也可握拳輕輕敲打穴位，一樣有刺激的作用。除了有效緩和抽筋外，陽陵泉穴對落枕（瞓捩頸）、肩頸痠痛、坐骨神經痛、消化不良等症狀都有幫助。

若果你本身的血液循環已經不好，可以將紅豆或綠豆之類的顆粒物，整日貼在穴位之上，想起來的時候就可以按壓一下。

▼有哪四種營養素可以幫助睡眠？（按圖）：

+ 9 + 9 + 9

相關文章：【失眠】缺鈣唔只抽筋仲會失眠！4種營養素助入睡多食花生菠菜

雖然以上提到的穴位可以緩解抽筋的症狀，但除了發生時的治療，懂得預防也非常重要。不單是血液循環不順，過度運動、氣温、脫水，都可以是誘發抽筋的成因，要預防就要記得補充身體的水分、避免飲酒，以及攝取足夠的營養。若果按壓沒改善，就應該盡早求醫，可能是身體發出的健康警示。

▼同場加映：腳底常抽筋（按圖了解改善方法）

相關文章：【腳底看健康】腳臭濕熱腳痺血糖高？5大問題改善方法抽筋泡薑水

（參考資料：早安健康、김소형 채널H）