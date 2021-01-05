每日3分鐘｜上班族久坐不動易水腫　一招弓步伸展排濕瘦腿3大好處

撰文：Heho健康
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下半身看起來容易水腫顯胖嗎？現代人因為經常久坐，使得髖部周圍的血液循環不順暢，下半身也就特別容易水腫，讓腳看起來也變粗不少。要改善腿部水腫的問題，做伸展運動是個不錯的好選擇，可以讓下半身的血液循環變好。而低弓箭步伸展因為可以較徹底的伸展髖部附近的肌群，很適合久坐的上班族們。
▼低弓箭步伸展（點擊下圖看清！👇👇👇）
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低弓箭步伸展這樣做
1. 前腳彎曲，後腳膝蓋著地，腳背貼地
2. 手放在彎曲的腳上，髖部盡量往斜前方壓低
3. 後腳盡量往後延伸，感受大腿與髖部的伸展
4. 保持姿勢至少30秒，然後換邊進行
5. 每邊各重複做3-5次
做低弓箭步的好處
1. 可以預防下背痛
2. 促進腿部血液循環、改善水腫
3. 強化腿部肌肉、預防跌倒
小提醒：膝蓋不好者，較不建議做這個動作。如果想要做這個動作，建議有專業人員在旁協助，避免增加膝蓋不適。
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