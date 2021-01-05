每日3分鐘｜上班族久坐不動易水腫　一招弓步伸展排濕瘦腿3大好處

下半身看起來容易水腫顯胖嗎？現代人因為經常久坐，使得髖部周圍的血液循環不順暢，下半身也就特別容易水腫，讓腳看起來也變粗不少。要改善腿部水腫的問題，做伸展運動是個不錯的好選擇，可以讓下半身的血液循環變好。而低弓箭步伸展因為可以較徹底的伸展髖部附近的肌群，很適合久坐的上班族們。