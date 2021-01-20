二十四節氣｜大寒遇臘八宜益脾養腎　中醫推薦兩款湯水助寒冬保暖

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-01-20 11:01

經歷了一波又一波的寒潮，1月20日進入二十四節氣中的最後一個節氣「大寒」，當日亦是臘八節，大寒意味冬季即將結束，準備進入生機盎然的春季，但天氣仍然乍暖還寒，不可以掉以輕心。中醫認為「冬不藏精，春必病溫」，即指我們需趁這個時節好好調養身體、養精蓄銳，以讓來年春天免受病邪入侵，所以在大寒還是應該要遵循冬季保陰潛陽的原則，多進食健脾益胃、補腎益氣的食物，鞏固體內陽氣。本文特意請來劉嘉雯醫師講解大寒的日常保健。

臘八粥選料有講究 健脾益胃為主

民間會在臘八節當日吃上一碗以糯米、黑豆、蓮子、栗子、圓肉等食材煮食的臘八粥，除了有祈求豐收和吉祥的喻意外，臘八粥更具有驅寒保暖、健脾益胃、補腎益氣的功效。劉醫師解釋，「糯米性甘平、無毒，入脾胃，它的功效為暖脾胃，補中益氣，縮小便；黑豆，性甘平，入脾胃，功效為祛風除濕、調中下氣、明目、補腎陰、活血、解毒、利尿；蓮子性甘平、澀。歸脾腎、心經，功效為益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心。栗子，性温，味甘平，入脾、胃、腎經，功效為健脾，補腎強筋，活血止血。圓肉性甘，溫，歸心、脾經，功效為補益心脾，養血安神。脾其中一個功能，主運化，把飲食中的食物轉化爲人體能吸收的單位，化生成為氣血的原材料，再轉輸到全身各臟腑，營養五臟六腑、四肢全身。以上大部分材料都是入脾胃經，養好脾胃，氣血自然容易回來。」

臘八粥（圖片：douguo）

大寒進食「辛」、「甘」食物 有利於行氣活血

除了應節的臘八粥，劉醫師還建議大家在大寒時可吃些辛、甘的食物。「辛『能散能行』，即具有發散、行氣、行血的作用，因此辛味食物像是辣椒、薑、胡椒可以治表證及氣血阻滞之症，還具有芳香化濕、醒脾開胃等作用。

辣椒、胡椒、薑（圖片：PngEgg）

甘『能補能和能緩』，即具有補益、和中、調和藥性和緩急止痛的作用，甘味食物如櫻桃、枸杞、紅棗、桂圓、銀耳等，多用治正氣虛弱、身體諸痛。」

枸杞、銀耳、紅棗（圖片：PngEgg）

劉醫師提醒，雖然冬季是需保陰潛陽的時節，但若患上感冒、喉嚨乾痛、傷口發炎、血糖血壓不穩定，都暫時不宜進補。若進補後出現口乾舌燥、大便秘結、長暗瘡、失眠等情況，就表示體內已有足夠的陽氣，不宜再繼續溫補。

晚間泡腳 有助舒緩關節疼痛

患有關節問題的人士或長者，會在大寒前後感到關節特別感到疼痛，對此中醫認為由於冬季屬寒性，會使事物凝結相阻滯不通，當人體受寒邪，則陽氣受傷或閉鬱不通，這時人體的物質運行遲緩，甚至凝閉不通，出現血流通不利而出現疼痛。「我會建議大家在大寒進行室外活動，以減少陽氣的耗損；應做到早睡晚起，早睡是為了養人體的陽氣，晚起是為養陰氣。另外在晚上亦可泡腳，對肩背腰腿關節疼痛、失眠、皮膚瘙癢和咳喘等常見病、多發病有治療和緩解作用。」

（圖片：heho）

中醫推介合時湯水 大寒保養無難度

最後，劉醫師推介以下適合所有人飲用的湯水，助大家在大寒時節保存陽氣。

腐竹花生栗子湯

材料：栗子、花生、腐竹、蜜棗、少許鹽

步驟： １. 先泡軟腐竹 ２. 洗淨所有材料 ３. 鍋中加入適量清水和栗子、花生、蜜棗煮15分鐘 ４. 最後加入腐竹和鹽即成

腐竹花生栗子湯（圖片：jianshu）

胡辣湯

材料：胡蘿蔔、油豆腐、黑木耳、紅薯粉、包心菜、海帶

調味料：胡椒粉、大蔥、鹽、醬油

步驟： １. 先泡軟紅薯粉 ２. 炒熱鍋，下油炒大蔥 ３.下配料翻炒至軟為止 ４. 加入適量的清水 ５. 煮開後，加入海帶和紅薯粉 ６. 最後加入胡椒粉、鹽、醬油即成

胡辣湯（圖片：min,news）

劉嘉雯醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫生授權刊登）