【每日3分鐘】面腫腳腫寒背是元兇？去水腫3招眼皮即時消腫1.7mm

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-01-27 19:51

水腫令人煩惱，但只懂飲咖啡去水腫？開電視外購節目《健康原因就在X》其中一集便教大家消除水腫的簡易運動，並提出原來水腫的真正原因，竟與日常姿勢和肩膊有關？

水腫困擾不少人，面部水腫和腳部水腫十分常見，但其實什麼是水腫？

水腫是多餘的水分積聚在皮膚下層的狀態。身體為了把營養傳送給細胞，體內的動脈會滲出水分，當水分無法被回收，便會導致水分積聚，形成水腫。

不少人會透過通淋巴來去水腫，但節目中的三位專家都指，去水腫的話靜脈比淋巴更重要！靜脈會將九成積聚的水分回收，淋巴只回收當中的一成。當靜脈能好好地運作，便能回收積聚的水分，有助消除水腫。

將手指按壓腳部，放手後有手印停留，不會復原的話很有可能是水腫。（《健康原因就在X》截圖）

手指測試有否水腫

專門醫治腳部水腫的御茶水血管外科診所的廣川雅之院長提出測試有否水腫的方法，可將手指按壓身體，放手後有手印停留，不會復原的話很可能是水腫。

3分鐘去面部水腫

為什麼早上起床會特別易面部水腫？這是因為體內流動的水分受重力影響所致，當晚上躺着睡覺時，水分會停留在面部，便會造成面部水腫。專門治療水腫的佐藤佳代子所長指，想改善面部水腫問題，最重要是表情肌的肌肉擴展收縮活動。表情肌的活動可施加壓力給靜脈，令靜脈收緊，從而促進血液運行，有助回收積聚的水分。

早稻田大學研究員菅原先生教大家一招3分鐘去水腫體操。節目找來3位飽受水腫煩惱的女士試做，完成體操後，發現眼皮消腫了足足1.7毫米，面部水腫得到改善。

▼3分鐘去面部水腫體操：（按圖👇👇👇）

雙腳水腫真正原因關肩膊事？

從傍晚開始就覺得腳部水腫，並感到疼痛？廣川雅之院長和北里大學醫療衛生學部教授高平尚伸指，人體有三個泵，均會影響身體的血液流動，包括心臟泵、肌肉泵和呼吸泵。

1. 心臟泵

心臟負責全身的血液循環，人類的血管分為動脈和靜脈，動脈是血液不斷流動，分配營養，而靜脈則負責回收，心臟就如一個泵。

2. 肌肉泵

血液流動過程中，腳部肌肉十分重要，通過肌肉活動，然後壓迫靜脈，產生好像泵的作用，幫助血液向上流。因此，平日可多按摩、踮起腳跟、穿壓力襪有助幫助肌肉活動。

3. 呼吸泵

腹部有一條很粗的下大靜脈，是由腳部通向心臟的血管。當下大靜脈運行良好，可以將腳部的血液吸上去，將多餘的水分回收。這個過程與呼吸息息相關，當吸氣時，空氣會進入肺部，令肺部擴張，橫隔膜會下降，令內臟壓迫下大靜脈。相反，當我們呼氣時，橫隔膜會上升，令下大靜脈得到鬆弛。這個壓迫和鬆弛的運動正是呼吸泵，可提高血液傳送到心臟的效率，改變靜脈的血液流量。

但有圓肩的人其呼吸泵活動能力有可能變差，令肺部難以擴張，呼吸泵無法好好運作。圓肩是背部變得彎曲、寒背、兩個肩膊向前突出、向內側彎曲生長的姿勢。

▼你可自我檢測，自己有沒有圓肩的問題？（按圖了解👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

一名每天受腳部水腫困擾的人，到傍晚就會水腫得連鞋都無法著下，嚴重時更會出現痛感。做了改善腳部水腫的動作後，水腫問題迎刃而解。

▼改善圓肩體操去腳部水腫：（按圖👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

▼腹式呼吸去腳部水腫：（按圖👇👇👇）

▼同場加映：除了運動，高鉀、高碘食物也有助消水腫（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

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