糖尿病｜腎虛胃熱肺躁易糖尿　檸檬雞湯止渴補虛4款食療多吃蓮藕

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-02-15 19:00

糖尿病於中醫而言即「消渴症」，糖尿病近年有年輕化趨勢，主要與工作壓力大、飲食營養過多、糖分吸收太多、飲食不定時定量等因素有關，臨床上亦見二十多歲患者。糖尿病嚴重患者可致糖尿足及糖尿眼，有可能截肢及視力模糊。而中醫學上，有些體質會較容易引致高血糖，治療上會如何改善和預防？ 撰文：健福堂中醫診所註冊中醫師 覃琇瑤

消渴症是中國傳統醫學的病名，是指以多飲，多食，多尿，身體消瘦，小便色濁，尿帶甜味等為主要特徵的綜合症狀，可對應為西醫的糖尿病。（資料圖片）

消渴症是中國傳統醫學的病名，是指出現多飲、多食、多尿、身體消瘦、小便色濁、尿帶甜味等主要特徵的綜合症狀，可對應為西醫的糖尿病。不過，由於中醫是針對解除徵狀為主，而西醫則以控制血糖水平為要。

中醫將糖尿病分先天不足和後天因素，亦即西醫的一型糖尿病和二型糖尿病。

▼哪種體質易患糖尿病？（按圖👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

先天不足（一型糖尿病）

大多數在40歲以下發病，20歲以下的青少年和兒童多數為I型糖尿。

先天不足的糖尿病以腎虛為主，中醫認為腎為先天之本，腎的精氣是否充足，由先天（母胎中）已定。因此，先天不足糖尿病會有腎虛的表現，如尿多尿頻，或尿渾濁如脂膏，或飲水一次就去一次廁所、臉色較暗黑、腰膝痠軟等腎虛表現。

二型糖尿病以成年人發病為主，多數肥胖型人群（特別是腹部肥胖）和50歲以上的中年人，多與飲食和生活習慣有關。（資料圖片）

後天因素（二型糖尿病）

以成年人發病為主，多數肥胖型人群（特別是腹部肥胖）和50歲以上的中年人。與飲食和生活習慣有關，以肺、胃燥熱為主。症狀以煩渴（煩躁、口渴）多飲、口乾舌燥、多食易飢、大便乾燥等為主。

後天所致的糖尿病主要與飲食不節、情志失調、勞欲過度等所致。長期嗜食肥甘厚味（油膩、香甜、味道濃郁的食物），損傷脾胃，以致腸胃運化功能失調，造成胃熱；而長期精神壓力亦會導致氣鬱化火，灼傷肺胃傷津；房事不節制而勞欲過度，損耗陰精（氣血津液）導致陰虛火旺，造成肺胃陰津受損。

後天所致的糖尿病早期主要以陰虛燥熱為主，以肺、胃、腎為關鍵臟腑，病程日久，必陰損及陽，氣陰兩虛，嚴重會發展成陰陽兩虛。

陰虛主要表現為：口乾易渴、失眠多夢、大便秘結、潮熱盜汗、面顴紅、舌紅等。 陽虛主要表現為：手腳冰冷、怕冷、精神差、懶動、大便稀溏、苔白等。

糖尿病食療

以下４個食療有助改善糖尿病症狀。

▼粟米鬚瘦肉湯：消腫利水、降糖燒脂（按圖👇👇👇）

▼ 鱔魚黑豆湯：滋陰補腎（按圖👇👇👇）

▼黃耆黑豆湯：益氣、滋陰、止汗（按圖👇👇👇）

▼檸檬雞湯：生津、止渴、補虛（按圖👇👇👇）

▼糖尿病人士在飲食上有什麼要注意的地方？（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

糖尿病除藥物治療和飲食控制外，適量的運動鍛鍊，如打乒乓球、保健操、太極拳和八段錦，同時亦要建立有規律的生活，作息有序，避免精神緊張，保持心情開朗和節制性慾。

同場加映：5大穴位控制血糖（按圖👇👇👇）

+ 10 + 10 + 10

相關文章：【糖尿病食療】山藥苡仁粥沙參麥冬湯5大食療 加5大穴位輕鬆控糖

健福堂中醫診所註冊中醫師 覃琇瑤（撰文者提供）

相關文章：【糖尿病】女子日飲1杯奶茶險喪命！高升糖9大食物餅乾都唔食得？

▼水果升糖指數比較：（按圖👇👇👇）