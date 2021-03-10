每日3分鐘｜失眠便秘因毒素太多？揉腳板6招疏肝排毒生薑改善水腫

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-03-10 10:02

有時候身體的小困擾愈來愈多，像是便秘、冒痘痘、皮膚癢、口臭等，這是因為身體裡累積太多廢棄物沒有被排出體外，進而造成一些健康亮黃燈的情形出現！

▼體內毒素太多會出現的困擾（按圖看清👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

針對便秘、水腫、不流汗的有效排毒食物

1. 火龍果

夏天是產火龍果的季節，多補充它能增加腸道蠕動，加速排泄、通便的作用。加上火龍果含有植物性蛋白質「白蛋白」具有黏性、膠質性，可與重金屬粒子結合，並排出體外，有效排出大腸內的廢棄物。

2. 麥仔茶

麥仔茶的成分包含了大麥和決明子，都含有豐富的利尿礦物質成分，可幫助水分代謝，達到抑制膀胱炎、尿道炎的效果。麥仔茶除了可幫助排水外，還具有保護胃壁、促進血液循環等好處喔！

3. 生薑

人體除了透過排便、排尿來將體內廢棄物排出外，還有一個途徑就是排汗，但天氣熱大家都躲在冷氣房裡，導致汗都排不出來。中醫師推薦不太流汗的人可食用生薑，或是薑茶來幫助，只要選擇一般的薑來用就可以。

除飲食外，鍛鍊肝經也有效

肝臟是人體最大排毒器官，當肝臟耗弱時，毒素就會累積得愈來愈多，導致長斑、失眠等多項問題，所以養護肝臟是件很重要的事，根據中醫理論，鍛煉「肝經」，可協助疏通肝氣，達到排毒的作用，是養肝不可少的一個地方。

5招鍛煉肝經（01製圖）

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