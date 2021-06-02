減肥｜黑糖珍奶1杯=14粒糖要戒！瘦身5大食物咖啡番茄食唔食皮？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-06-02 08:00

炎炎夏日讓人難以忍受，常讓人食慾降低吃不下東西，也因為想要消暑大喝台式飲品、冰品，不知不覺中吃進了大量的卡路里。台灣國民飲料──珍珠奶茶一杯全糖的珍奶喝下肚等於吃下12顆方糖，近期熱門的黑糖珍珠奶茶一杯更高達14顆方糖。一個夏天過去，狂喝飲料的結果，就很有可能發生明明沒吃什麼東西，體重卻明顯上升的窘境。

每當高溫夏日希望能促進食慾同時又可以控制體重，其中「飲食控制」佔了70%的關鍵！「吃對食物」可幫助你在減肥的道路上事半功倍！台灣北投健康管理醫院營養師潘富子公開5大瘦身燃脂好食材，具高纖維、飽足感、還可加速代謝。吃對食物，才能夠抗拒糖分誘惑，真正戒除飲料喔！

▼5大瘦身燃脂好食材（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 10 + 10 + 10

1. 蒟蒻

主要成分為水分及少許的食物纖維，100g的蒟蒻熱量僅20大卡。且蒟蒻中的「葡甘露聚糖」，是由葡萄糖及甘露糖結合的多醣類，屬於水溶性膳食纖維，不易被人體吸收。遇到水後會膨脹的特性，可增加飽腹感，延遲胃排空。

對於有減重瘦身需求的朋友，確實是相當不錯的低卡食材。但營養師也提醒勿因此長期把蒟蒻全部代替全榖雜糧類食用，會造成碳水化合物攝取不足，可能會導致血糖不穩定、易感疲憊及減緩新陳代謝。

2. 竹筍

含有膳食纖維、維他命B雜及鉀、磷、鎂、鈣、鈉、鐵、鋅等礦物質。其中膳食纖維能夠促進腸胃道蠕動，加速糞便排出，避免便秘。夏天最常見把竹筍料理成竹筍沙律，台灣潘富子營養師建議可用薄鹽和風醬取代美乃滋當做沾醬搭配食用。100g的竹筍熱量僅5大卡，100g的美乃滋卻高達680大卡，可別因想用沾醬來提升食物風味，反而吃下過多的熱量。

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3. 番茄

有句話說「番茄紅了，醫師的臉就綠了」，番茄含有豐富的膳食纖維又具飽足感、果糖含量少、還有豐富的維他命A、C，與適量油脂一起加熱後還可釋放出豐富的茄紅素，可防止自由基對身體細胞的破壞，降低發炎反應，可說是減肥聖品。建議食用時連皮一起吃，可保留最多的營養素。吃起來酸酸甜甜，還可幫助解決夏日食慾不振的問題。

4. 各式菇類

鴻喜菇、雪白菇、白木耳、黑木耳等各式菇類，皆含有豐富的膳食纖維，具有飽足感不易感到飢餓，還可維持血糖的穩定。加上香菇的膳食纖維比一般綠色蔬菜還要高，可幫助腸道蠕動，如100克的香菇，膳食纖維高達9克，同重量的西蘭花膳食纖維約只有2.5克、花椰菜約2.2克。在夏季時，可拿黑木耳做涼拌開胃菜幫助開胃，提振食慾。

5. 無糖綠茶、黑咖啡

若真的受不了夏日的高溫，想喝冰涼的飲料消暑解渴，潘富子建議可選擇無糖綠茶或黑咖啡。

綠茶中的兒茶素（綠茶多酚）具有抗氧化、提高新陳代謝、清除自由基等作用，減少脂肪細胞堆積、也可幫助體內的醣類及脂肪代謝，綠茶的抗氧化能力約是紅茶的6倍。

咖啡中的咖啡因也是脂肪分解的催化劑，能幫助加快體內脂肪分解。根據《國際運動營養學與訓練新陳代謝》（International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism）專業期刊的一份研究報告顯示，運動選手在運動前30分鐘喝一杯無糖黑咖啡，運動後3小時內會比平常多燃燒15％的熱量。

有效瘦身七分靠吃三分靠運動

潘富子也提醒民眾這五種瘦身燃脂好食材，可交替搭配三餐吃，同時切記多喝水、均衡飲食及培養規律運動習慣。有效的瘦身方式，建議採用70％的「飲食控制」還需加上30％「運動鍛鍊」，也提醒民眾過度的肥胖可能增加代謝問題及心血管相關疾病的風險。

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