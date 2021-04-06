每日3分鐘｜腰痛肩痛因盆骨傾斜肩膀肌撕裂？簡單1招測身體有冇歪

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-04-06 19:00

腰痛、肩痛、背痛可能是因為身體歪斜造成？長期以不正確的姿態生活，會令身體變得歪斜，甚至令盆骨傾斜等。開電視外購節目《健康原因知多D》其中一集建議了數個動作，可以改善身體歪斜的問題，並紓緩腰背痛。

單肩背重物、長期使用慣用手都會增加身體歪斜的風險。當身體出現歪斜，便會容易出現不同的痛症。你腰痛、肩痛等痛症原因正正可能是因為身體歪斜所造成，《健康原因知多D》節目提供了一個簡單測試身體有否歪斜的自我測試。

▼自我檢測身體歪斜：（按圖👇👇👇）

節目中的醫學專家分別指出，身體歪斜的元兇可能與盆骨傾斜、腰椎管狹窄症和肩旋轉肌腱撕裂有關，並提出3個改善動作，紓緩痛症。

一. 盆骨傾斜

當肉眼所見，看到一邊盆骨比另一邊高時可能是盆骨傾斜，可造成腰痛不適。經常以三七站姿站立的人，身體會屈曲，助骨也有可能壓下去，出現盆骨傾斜。

▼矯正盆骨傾斜的動作：（按圖👇👇👇）

二. 肩旋轉肌腱撕裂

肩旋轉肌腱撕裂是指在肩膀的肌腱因為骨和骨之間的磨蝕承受強裂衝擊，而出現受傷的狀態，會出現不能舉高雙手、肩膀關節痛等症狀，不理會的話可能會演變成四十肩或五十肩。

肩旋轉肌腱撕裂（《健康原因知多D》截圖）

▼矯正肩膀歪斜的動作：（按圖👇👇👇）

三. 腰椎管狹窄症

腰椎管狹窄症是因為脊骨變形，導致腰椎管變得狹窄，當血管和神經受壓迫，會出現腳痛和麻痺。為避免病情惡化，要增強髖關節的柔軟度，對減輕腰部的負擔很重要。

▼拉伸髖關節四周肌肉的動作，消除腰痛：（按圖👇👇👇）

當疲勞和感到腰很重時，建議可以洗澡時用鹽水浸浴紓緩腰痛，約加1-2湯匙的鹽便可。

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