早餐｜晨早吃生冷傷胃難吸收　豆漿蒸包早餐4大原則要食澱粉質？

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-27 08:02

忙碌的你，是否經常忽略早餐的營養與重要呢？我們知道，不吃早餐，血糖會過低而造成注意力不集中，讓工作效率不彰，對於常常要腦力激盪或須集中注意力的決策者與工作人員來說，是不可忽視的影響。當然，對於要花許多腦力學習的學生來說，集中注意力也同樣重要。

▼吃早餐注意4要點（點擊下圖看清👇👇👇）

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台灣中醫臨床醫學會名譽理事長陳潮宗指出，早餐無論是吃太多或太油膩，都會讓血糖突然升高，令腦袋昏昏沉沉的，這更糟糕！所以，到底要怎麼吃才能幫助消除疲勞，使我們有充滿活力的一天。至少要特別注意下列幾點：

1. 早餐要吃溫熱的食物。 2. 應選擇易消化和吸收的食物。 3. 要含蛋白質、澱粉類和蔬果類。 4. 熱量不超過400大卡。

早餐吃熱食 保護脾與胃

自古流傳一句順口溜：「早餐吃得飽，午餐吃得好，晚餐吃得少，延年益壽活到老。」證明了三餐要恰如其分，才能保持身體健康，不至於增加腸胃的負擔。

陳潮宗表示，中醫認為，早餐吃熱食才能保養胃氣，因為早晨時，身體的神經、肌肉、血管都還呈現收縮狀態；假如吃或喝冰冷的食物，會使體內各系統更加攣縮，血流不順暢，反而會傷了胃氣。

中醫的胃氣指的是，胃腸消化吸收能力，只要消化能力好，身體才能獲得營養，進行有效率的運作，讓一天精神滿溢，輕鬆應對每一件事；而免疫功能好，才能抵禦感冒疾病的侵襲。

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中式、西式早餐哪個好？

那麼，要如何選擇早餐的樣式？傳統的中式早餐與現代的西式早餐，哪一種最好？一般來說，中式早餐可能較油膩，西式早餐又稍嫌生冷，各取所長才是最好的方式！

陳潮宗認為，最好以溫熱、且容易消化和吸收的食物為原則，還要均衡攝取含有蛋白質、澱粉類和蔬果類，才能維持整個上午的充沛精神，也不會因為吃太飽、不好消化而影響精神。

鮮奶、豆漿、雞蛋 營養豐富

街上便利店所販售的早餐種類多又方便，還可微波加溫，無論是低脂鮮奶、豆漿、乳酪飲品、御飯糰、茶葉蛋、蒸包子、饅頭等，是不錯的選擇。

陳潮宗舉例，鮮奶含有豐富的蛋白質與維他命A、維他命B、維他命D；豆漿則有蛋白質、維他命B、抗氧化物及黃體素，除了營養豐富，也可減輕婦女的更年期症狀，降低乳癌罹患率及預防骨質疏鬆。

而雞蛋含有蛋白質、維他命B雜、卵磷脂，雖然膽固醇會較高；但在早餐食用，可及早消化，較不致造成身體負擔。

陳潮宗補充，便利店的另一好處是，販售的商品多半有熱量標示，能幫助計算衡量一餐的熱量。早餐最好不要超過400大卡，再加上一個自備的水果，就健康滿點啦！

▼18款豆漿的蛋白質含量排名（由低至高排）：（按圖👇👇👇）

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本文摘自：《免除疫病：傳承三代中醫世家，行醫30年的私房養生寶典； 簡單力行的生活中醫，幫你顧好肺脾腎！》陳潮宗著

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】