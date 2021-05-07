五十肩懶人包｜6方向即測有幾嚴重　免僵硬7個簡單動作愈痛愈啱？

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-05-07 21:31

未到50歲就有五十肩？寒背、低頭族、過度勞損、休息不足等，都有可能導致五十肩，嚴重者甚至穿衣、梳頭都有困難！究竟五十肩有什麼症狀，又有什麼改善運動？

五十肩是什麼？

五十肩的正式名稱是「肩沾黏性關節囊炎」，原因是肩關節囊發炎之後，身體為了修復發炎的位置，產生纖維母細胞來補破洞，但是補過頭後，反而把「關節」這塊需要大量活動的空間黏住，令到肩部活動受限。因為它常發生於50歲左右的病人，故俗稱「五十肩」。

台灣女星Janet透露自己38歲便有五十肩，雙手向上抬舉時，發現有一隻手無法貼近她的耳朵。（Janet Hsieh 謝怡芬 Facebook）

五十肩成因

五十肩的成因可分為原發性和次發性。原發性成因暫時未完全了解，而次發性成因一般相信和退化勞損及受傷有關。近年患上五十肩的病人有年輕化趨勢，這跟日常工作姿勢不良、過度勞損、休息不足，或頸背痛問題愈來愈普遍都有關係。

▼五十肩成因（按圖👇👇👇）

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五十肩症狀

五十肩特別影響某幾個肩膊活動。

手部向外轉和內轉特別緊硬及痛楚

例如：不能抓背或女士不能自行解開內衣

肩膊幅度受限，無法舉高

嚴重者或出現無法梳理頭髮或穿衣出現困難

五十肩自我測試

腰痠背痛的症狀實在太常見，許多人搞不清楚自己是肌肉僵硬、痠痛，還是患上了五十肩。物理治療師胡逸惟提出一個自我檢測方法，從6個方向檢測關節活動度。如果雙手活動時無法達到這些角度，便有可能患上五十肩。

▼自我檢測五十肩（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

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改善五十肩的肩膀運動

由於五十肩是因關節囊黏住造成關節囊發炎，當肩膀不活動時，關節囊沾黏度會愈高，因此愈休息會愈痛，需多活動肩關節的部位。在可接受的痛楚範圍下，將關節拉開，有助減輕僵硬，增加血液循環及減少關節黏連的情況。

註冊物理治療師林景程介紹以下4個肩周炎期間，有助保持關節活動的運動。（按圖👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

1 舉手：幫助肩膊關節前舉，保持關節活動幅度

2 爬牆運動：如果覺得前舉困難，可嘗試爬牆運動，用牆壁幫助下，被動伸展膊頭關節

3. 拉毛巾：此運動被動伸展關節內旋及後伸動作，對部份病人可能會很痛，切記適可而止

如果以上三個運動的痛楚十分劇烈，可改做較為溫和的被動關節運動：

4. 手部垂下打圈：於肌肉完全放鬆情況下活動肩關節，由於肌肉活動減少，運動時的痛楚情況一般較輕

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另外，註冊物理治療師胡逸惟亦介紹了3個舒緩五十肩運動：

▼5. 雙手上舉橫開（按圖👇👇👇）

▼6. 轉膊拉肩胛骨（按圖👇👇👇）

▼7. 舉手腰彎前（按圖👇👇👇）

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怕痛不活動？

五十肩患者因怕痛而減少活動，去到後期紓緩期時，痛楚漸漸消失，但因為發病期間太少活動，發現整個肩關節僵硬，舉手的幅度受限，影響日常生活。面對這種情況，治療上需要用手法幫助拉扯肩膊及活動關節，這個過程肯定是痛苦的。除了大量的痛楚，還要面對未能完全回復原有活動能力風險。

因此，肩周炎的病人早期即使有痛，都要盡早做運動活動肩關節，以免關節後期出現僵硬的情況。

運動時愈痛愈好？

有些病人十分有毅力，明明感到劇痛，仍會硬著頭皮忍痛去活動，但任何運動，都不主張過度痛楚，痛是需要，但不要過量。的確，鬆關節是十分痛苦的過程，但如果太過痛，有機會會令炎症擴大，甚至拉傷其他位置。

因此，如果沒有專業人士特別建議，病人應量力而為，以自己接受到的痛楚程度為準則，以免加劇發炎情況或令肩關節受傷加重。

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