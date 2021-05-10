槐花茶｜抗炎降血壓改善痔瘡！加甘草無糖去澀紓緩濕疹4類人不宜

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-05-10 15:47

夏天到，天氣轉熱，又到飲用槐花茶的季節。這種白色小花在四月末會如珍珠般成串盛開，睇得又食得。槐花是中醫常見食材，有清熱、涼血、止血、降壓的功效，能預防高血壓、高血脂、血管硬化、糖尿病。除此以外對治療痔瘡尤其見效。

▼槐花有咩功效？ 咩人適合飲？（即按圖知多啲👇👇👇）：

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槐花是什麼？

槐花是一種豆科落葉喬木，性味苦微寒，歸肝與大腸經，具有涼血清熱的功效。打完邊爐、吃完燒烤都非常適合來一杯，尤其適合夏天飲用。用以泡茶入藥的槐花又稱「槐米」，意指未開花的花蕾，而市面上常見的就是這種小小的花蕾。

槐花花期在四月末，而泡茶用的「槐米」則指花蕾。（資料圖片）

槐花功效

新北市中醫師公會理事施丞修醫師於他的網上專欄中表示，槐花可治療風熱目赤，它止血抗炎的特性，對付痔瘡和尿血都特別有效，同時能恢復血管彈性，預防各種心血管疾病。因止痔瘡患者，熱氣、口臭人士都適合飲用。槐花有助降血壓和通心血管，因此高血壓患者可以飲用槐花茶，保持心血管健康。

槐花茶不宜飲用人士

糖尿病患者喝槐花茶前需先諮詢中醫師意見。另外由於槐花亦有促進消化的作用，因此消化系統欠佳人士應避免飲用。另外槐花性微寒，孕婦亦不宜飲用，以免流產。若本身對花粉過敏、或槐花過敏人士亦不應飲用，否則容易導致皮疹和痕癢。

槐花花蕾在曬乾適合泡茶飲用。（圖片來源：shutterstock）

▼槐花茶療（即按圖知多啲👇👇👇）：

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槐花甘草茶

功效：清熱解毒、瀉火抗炎、涼血、繈緩濕疹

材料：槐花10克、甘草3克、菊花8克、熱水250毫升

注意事項：

很多人因為槐花帶有的獨特苦澀味，喜歡在泡茶期間加糖，其實沖泡槐花茶時加入甘草就能沖淡大部分的澀味，而且還能滋潤清熱。因此不建議再加糖，以增加多餘熱量。長期病患者和長期服藥人士應先諮詢註冊中醫和醫生意見。

▼夏天除咗飲槐花，仲適合飲金盞花茶！金盞花茶療（即按圖知多啲👇👇👇）：

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▼除檸檬汁即變色的夢幻蝶豆花茶療（即按圖知多啲👇👇👇）：

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資料來源：The Merit Time、健康2.0