養生飲食｜花茶不適宜煲煮？最多可翻泡多少次？即睇正確沖泡方法

撰文： WIW-Women In Work 最後更新日期： 2021-03-24 15:02

無論在辦公室還是在家工作時，甚至是在家休息的時候，花茶都是不少女士的良伴飲料。不同種類的花茶不但味道甘甜，又有助養生養顏，而且茶壺中的花朵隨著水流開展的形態，也是讓人賞心悅目，有治癒及放鬆心神的作用。但花茶款式眾多，不是每一款花茶的習性都適合隨時飲用，謹記以下的花茶Do's and Dont's，就可以避免身體愈喝愈差的情況出現。

▼花茶飲用頻率及份量、正確沖泡方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

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混合花茶沖泡

花茶種類這麼多，對身體的益處亦各有不同，因此很多人都會習慣混合多款花茶葉一起沖泡。其實不是每款花茶都適合混合沖泡的，而當中最重要的，是花茶葉不可以混搭多於三款來沖泡，因為花茶的功效愈多，對身體造成不良影響的可能性也會愈高。想混合花茶沖泡的話，不妨先了解清楚或向中醫、醫生查詢。

而花茶中亦有比較百搭的種類，如不少女性都喜歡的玫瑰花茶，可以配合茉莉花茶沖泡，可以養顏美容之餘，對肝臟和腸胃都有滋補作用，更有助放鬆心神。配搭蘋果花沖泡的話，則幫助調經補血，亦有去粉刺及美白的功效。

花茶種類這麼多，對身體的益處亦各有不同，因此很多人都會習慣混合多款花茶葉一起沖泡。（Alison Marras／Unsplash）

配合花茶習性及個人體質

花茶所採用的是植物的花、葉、莖等不同部份，其習性也不同，因此不是每款花茶都適合每個人，也不適宜長期及過量飲用。體虛人士如長期病患者、孕婦，或是經期中的女士，都不適合飲用性寒的花茶，如菊花茶、薰衣草茶、金盞花茶等。另外，因為茶品容易引起腸胃不適，脾胃不適或便秘的人也要加以留意，茉莉花茶、金銀花茶、月季花茶等都不適宜長期飲用。

花茶的確有養顏、安定心神等益處，但絕對不適合過量飲用，飲用前要先加以留意以上要點，才不會令身體愈飲愈差。

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