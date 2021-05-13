減肥｜8杯水減肥法起床1杯促代謝養顏　4類人慎飲以茶代水得唔得?

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-13 10:02

你也是走在「減肥」這條路上嗎？網路上不少人好奇，「8杯水減肥法」到底有沒有用？據說這個方法連韓國女星宋慧喬也用過。對此，台灣營養師高敏敏指出，多喝水當然是好事，但也不是每個人都適合，更不是每天吃大餐光靠喝水就能甩肉的。

「8杯水減肥法」究竟是哪8杯？

「8杯水減肥法」指的是每天在8個固定的時間，喝1杯約250毫升的水，不用特別改變其他生活或飲食習慣，就可以成功減肥，排除體內多餘脂肪，但這真的有效嗎？台灣營養師高敏敏在Facebook專頁提到，所謂「8杯水」是以下這8杯👇🏻👇🏻👇🏻：

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▶第一杯起床──起床後→代謝養顏 ▶第二杯9：00──工作前→提高專注力 ▶第三杯11：30──飯前→飽腹墊胃 ▶第四杯13：00──飯後→幫助消化 ▶第五杯15：30──下午→減少疲勞 ▶第六杯17：30──晚餐前→緩解飢餓感 ▶第七杯19：00──飯後→助消化代謝 ▶第八杯21：00──睡前→避免血液濃稠（頻尿者可減量）

搭配「168」瘦更快！濃茶、濃咖啡都不行

高敏敏表示，這8杯水的水分攝取，並非含糖飲料、濃茶、調和果汁或濃咖啡等，且除了含糖過多會造成脂肪囤積之外，濃咖啡因也會讓身體排出更多的水分；因此，建議「8杯水減肥法」要搭配均衡的飲食或現在很流行的「168斷食」雙管齊下，促進身體代謝，才會看到效果！

▼ 168斷食法入門小貼士（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）

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腎病、胃潰瘍、頻尿者，不適合喝太多水

另外，要注意的是，如果是腎臟病患需要限水的情況，並不適合喝太多水；有胃潰瘍、消化不良的人，飯前飯後喝水建議要間隔1小時，才不會導致消化不良；而有頻尿困擾的人，睡前水分也不要攝取過多。

高敏敏強調，每人每天還是要至少補充1500cc～2000cc的水，這樣每日水分才足夠。此外，在天氣愈來愈熱之際，也可以多吃含水量高的蔬果，例如西瓜、青瓜、冬瓜等，不僅能補充水分，也補到纖維和維他命。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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