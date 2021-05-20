護心｜ 心絞痛冠心病夏天3大心臟病　宜吃生菜苦瓜唔出汗易傷心?

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-20 14:26

按照中醫的五行學說，夏季是屬火的。火屬陽，意即夏天是一年中陽氣最盛的季節，也是我們身體新陳代謝最旺盛的時候。所以，在心火很旺的夏天，一定要重點養護我們的心。

夏天是陽長陰消的極期，夏天主長，萬物茂盛，心氣內應，養生應以養心為主。這時要使氣得泄（當出汗就出汗），因為夏天屬陽，陽主外，所以汗多。逆之則傷心，就會降低人體適應秋天的能力，也就是所謂的「奉收者少」。

夏季容易出現的心臟問題

1. 冠心病：夏季天氣炎熱，人體內腎上腺素分泌增多，心跳加快，冠狀動脈收縮，使心臟負擔加重。此時心臟不好的人容易罹患冠心病。

2. 心肌梗塞：夏季人體出汗量增多，血液中水分減少，且易黏稠，容易引發心臟病，嚴重時會出現心肌梗塞。

3. 心絞痛：暑熱難耐，人的情緒易受波動，導致緊張、憂鬱，會影響血液循環，心臟隨之受到牽連，更容易出現心絞痛。

夏季吃「苦」養心

夏天容易上火，這時可吃一些味苦的食物。苦味入心，同時具有清熱去火、生津潤燥等功效，如苦瓜、生菜、苦菜等。但食用味苦食物一定要注意量，如果過多反而會化燥傷陰。

夏季養心講究「靜」，要學會靜心休養。心中清淨，才能真正養心，心中無雜念、無大喜大悲，對心臟大有益處。

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流汗能帶走體內廢物

夏季天氣炎熱，能「使氣得泄」，所以最自然的狀態就是皮毛開泄、汗出暢通。我們可以趁這個時機順應自然，讓汗液帶走一些代謝廢物。如果夏天不出汗或很少出汗，就會讓氣血不順暢，還很容易生病。因此，假使大家心臟功能正常，這汗該怎麼出呢？

大熱天的，許多人不喜歡運動。其實，我們不一定非要運動到大汗淋漓，因為中醫認為「大汗傷身」，所以只要微微出汗、氣有點喘，但依然能夠輕鬆說話的程度就夠了。至於運動的時間，可以避開溫度最高的白天，選擇10點之前或17點之後都行。出汗後還要注意及時補充水分，以免血液黏度增高，從而誘發心血管疾病。

▼夏天最容易犯的3大「傷心」行為（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 過量飲酒

許多人喜歡在夏天暢飲啤酒，尤其朋友聚在一起，不知不覺喝過量。酒精會使人心率加快、血壓升高，容易引起心臟不適。

2. 熬夜

夏天本就晝長夜短，年輕人又愛熬夜晚睡，這其實嚴重影響人體內各器官的正常休息，是一種很「傷心」的行為。

3. 常吹冷氣

經常吹冷氣不但容易感冒，而且對心臟也不好。室內外溫差過大，會使人體血管收縮，以致血液流通不暢出現栓塞，從而誘發冠心病等心血管疾病。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

本文摘自：《中醫養心》楊力著

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